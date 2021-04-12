Пригожин сравнил работу Крида в Black Star с тюремным сроком

Как писал NEWS.ru, продюсер и музыкант Тимур Юнусов, известный как Тимати, рассказал о причинах ухода из лейбла Black Star, который он сам основал и под брендом которого вёл бизнес на протяжении почти 15 лет. Артист всегда стремился к тому, чтобы продюсировать «крутые продукты, а не артистов», но ему не хватало на любимое дело времени, пока он находился в команде Black Star. По словам Юнусова, на раскрутку артиста и стартапа требуется одинаковое количество времени.