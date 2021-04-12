Сати Казанову сочли попавшей в секту

38-летняя российская певица Сати Казанова не только уверовала в учение 42-летнего Шри Свами Вишвананды, но еще и неплохо умудряется зарабатывать на собственных фанатах. Так артистка угодила в ряды движения «Бхакти Марга» еще 9 лет назад, когда столкнулась с таким опасным заболеванием как депрессия. Сати уверяет, что каждый желающий теперь может обрести здесь себя абсолютно бесплатно, но для совершения духовного обмена с учителем все же лучше сделать пожертвование.

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Что же касается самой участницы некогда популярной женской группы «Фабрика», то молодая женщина целиком и полностью изменила свой образ жизни в угоду наставнику. Сати отказалась от употребления продуктов животного происхождения, после чего однажды даже бросила своего молодого человека, который решил отведать стейк на глазах у подружки-веганки.

Встречи участников религиозного движения-учения проходят в удаленном формате через Zoom. Во время «сеанса» неогуру просит собравшихся адептов мысленно поставить свой образ в район третьего глаза и загадать желание, которое якобы вскоре исполняются, а члены движения плачут в этот миг навзрыд от переполняющего их сердца счастья. Сати не скрывает, что считает Шри Свами Вишвананду самым прекрасным мужчиной на земле и даже не стесняется сравнивать его с полубогом.

Стоит отметить, что минимальный курс, позволяющий в итоге ощутить невероятную любовь и благость от Сати и его наставника, начинается от 5900 рублей. Также некогда очень горячая певица реализует посредством личного микроблога именные коврики для занятий йогой и выступает с концертами для почитателей индийской культуры.

Но как выяснилось, в свое время наставник Сати неоднократно становился фигурантом неприятных скандалов. По словам известного сектоведа Александра Дворкина, «Бхакти Марга» уже давно признано экспертами деструктивной сектой, участники которой подвергались поборам, психологическому давлению и даже совершали самоубийства.