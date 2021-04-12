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«Жизнь прекрасна»: Игорь Крутой показал фанатам дворец Киркорова

РИА "ФедералПресс"
1 час назад
Композитор Игорь Крутой пришел в гости к певцу Филиппу Киркорову. Музыкант был в шоке от роскошного дома поп-короля, о чем сообщил в соцсети.
«Это сколько же надо напеть!» – воскликнул он.
У дочери Киркорова Аллы-Виктории прошли именины. В честь праздника артист устроил настоящую звездную вечеринку. Он пригласил знаменитостей и друзей наследницы. Среди гостей был и композитор Игорь Крутой. Музыкант под впечатлением снял сторис в соцсеть, где показал белую гостиную поп-короля с винтовыми лестницами, роялем и позолотой.
Он отметил, что «дворец» артиста создан для друзей. Здесь все чувствуют себя уютно, тепло. Сразу поднимается настроение, в гостях проявляется желание плясать, петь и чувствовать, что жизнь прекрасна. Да и сам Киркоров ощущает себя маленьким ребенком, он рад дарить счастье близким людям.
Ранее у Игоря Крутого вышел первый авторский альбом. «ФедералПресс» писал, что Киркоров оценил творчество музыканта и признался в любви его работе.
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