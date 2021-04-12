Композитор Игорь Крутой пришел в гости к певцу Филиппу Киркорову . Музыкант был в шоке от роскошного дома поп-короля, о чем сообщил в соцсети.

«Это сколько же надо напеть!» – воскликнул он.

У дочери Киркорова Аллы-Виктории прошли именины. В честь праздника артист устроил настоящую звездную вечеринку. Он пригласил знаменитостей и друзей наследницы. Среди гостей был и композитор Игорь Крутой. Музыкант под впечатлением снял сторис в соцсеть, где показал белую гостиную поп-короля с винтовыми лестницами, роялем и позолотой.

Он отметил, что «дворец» артиста создан для друзей. Здесь все чувствуют себя уютно, тепло. Сразу поднимается настроение, в гостях проявляется желание плясать, петь и чувствовать, что жизнь прекрасна. Да и сам Киркоров ощущает себя маленьким ребенком, он рад дарить счастье близким людям.