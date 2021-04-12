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«Стал овощем»: сын Алибасова рассказал о тяжелых мутациях отца

РИА "ФедералПресс"
35 минут назад
Музыкальный продюсер Бари Алибасов превратился в «овоща». Он не может самостоятельно ходить в туалет, пишут в СМИ.
Сын Алибасова: "Отец превратился в овощ"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Он не мог себя обслуживать– ходил под себя», – говорит его сын Алибасов-младший.
Болезнь основателя «На-на» прогрессирует. Лечение, на которое отца отправил его наследник, не помогает. Потеря памяти, травма позвоночника сделали из музыканта овоща, сообщает издание «Дни.ру». Он не может сам ходить в туалет. Алибасов-младший меняет ему подгузники. Лучшие специалисты по реабилитации не смогли полностью восстановить здоровье продюсера.
На состояние музыканта сказалось и то, что долгое время он жил близ Семипалатинска, где проводят ядерные испытания. Сын Бари думает, что в его организме произошла мутация. У него восстанавливается память, но через 15 минут обнуляется вновь. Приходится объяснять все заново.
Лечится Бари Алибасов в Калининграде. В СМИ появилась информация, что за ним ухаживает экс-возлюбленная Елена Уронич. «ФедералПресс» писал, что Алибасов-младший воссоединил семью в тайне от жены продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Шоу-бизнес,Бари Алибасов,ФедералПресс,
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