Ида Галич задумалась об онкологии

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Более того, известная ведущая уверена, что у нее рано или поздно обнаружится какое-нибудь серьезное и даже смертельно опасное заболевание. Ида Галич не исключает, что у нее может быть даже онкология. Своими опасениями она поделилась с Лолитой Милявской:

«Я думаю, что у меня ко всему есть расположенность. Мне кажется, у меня должна быть щитовидка, гинекология. И мне кажется, что у меня будет рак».

Ида Галич объяснила, что против нее играет ее же впечатлительность. Ведущая призналась, что может легко себя накрутить. Например, если у нее "где-то закололо", то Ида уже думает, что умирает. Даже если рядом с ней плохо какому-то другому человеку, то ведущая так остро это воспринимает, что ее состояние начинает ухудшаться следом.

А еще ведущая боится передать своему сыну какую-нибудь болезнь. Она даже сдала специальный тест, чтобы проверить, не унаследовал ли малыш от своих родителей потенциально опасное заболевание. К счастью, тест ничего серьезного не выявил.

«Вот это я отца сыну выбрала. Как знала! А я ведь сама себя закапывала», - с облегчением выдохнула Ида Галич.

В Сети зрители были шокированы откровениями телеведущей. Судя по комментариям, они не ожидали от веселой и волевой Иды Галич такой мнительности и страхов, базирующихся на пустом месте. Они выразили надежду, что телеведущая все же возьмет себя в руки и перестанет паниковать по пустякам.