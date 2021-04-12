Вдова Андрея Панина живет с наркоманкой-лесбиянкой

На днях 40-летняя бывшая су-шеф-повар нескольких европейских ресторанов Анна Рязанская в Instagram сделала публикацию, которая шокировала ее подписчиков. Аня объявила, что она лесбиянка и что у нее давняя связь c вдовой знаменитого Андрея Панина - актрисой Натальей Рогожкиной

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

- Я с ней в полном кайфе, - уточнила кулинар, подкрепив пост фотографией Рогожкиной. - Я люблю алкоголь, и она любит. Я люблю страсть, и она любит. Ура новой жизни!

От своих скандальных откровений Рязанская, которая в свое время даже поработала под началом Карме Рускайеды - единственной женщины в мире, на счету которой было семь звезд Мишлен, спустя почти сутки открестилась. Анна сообщила, что ее страничку взломали, удалили некоторые публикации и «вылили на нее ведро грязи». Однако ни подписчики, ни люди, хорошо знающие Рязанскую, ей не поверили. Припомнили крылатую фразу какого-то мудреца, что если напоить женщину допьяна, то вы узнаете о ней намного больше, чем даже она сама знает о себе.

- Пост о взломе контента - вынужденный ход хромым конем, - написала одна из пользовательниц, скрывающаяся под ником _k____m. - Какая же вы смешная! - обратилась к Анне другая подписчица - nelliaiashnik.

После этого Рязанская установила запрет на комментарии к ее публикациям.

Сообразить на двоих

Между тем «Экспресс газете» удалось разыскать сразу нескольких знакомых Рязанской и Рогожкиной, подтвердивших, что те уже не первый год состоят в довольно близких отношениях. Которые, как считают в актерско-кулинарных кругах, обеих разрушают. И дело тут не в причудах однополой любви. А в том, что обе обожают «сообразить на двоих до полного обнуления», как выразился один из наших спикеров по имени Стас.

- В последние годы Аня жила в Испании , где попадала в невероятные передряги и выкидывала безумные фортели, - поделился с нами знакомый с ситуацией источник. - Почитайте Анины интервью в Сети - она никогда не скрывала, что была наркоманкой. И даже бравировала этим.

И правда, во всех своих откровениях с журналистками кулинар рассказывала о тернистом пути к успеху.

- Когда-то я вообще ничем не хотела заниматься - ни учиться, ни работать, - поделилась Рязанская с порталом wonderzine.com. - Впервые я попала в Испанию лет в 20: у меня были серьезные проблемы с наркотиками, и мама отправила меня на три года в реабилитационный центр. Тогда я успела выучить язык. Вернувшись, от опасного образа жизни я перешла просто к праздному... Бездельничая, однажды я увидела программу о кулинарной школе Мэй Хоффманн. Меня так поразила эта женщина, что произошел какой-то перелом, и в тот же день я объявила, что уезжаю в Испанию учиться.

Расписаться в собственной глупости

Когда Аня отучилась, перед ней открылись двери лучших ресторанов Барселоны.

- Для меня эта работа - любовь, страсть, чувства, которых я никогда не испытывала раньше. Она перевернула всю мою жизнь, - хвалилась разгульная девушка в интервью. - Это удовольствие, которое можно сравнить с сексом.

А однажды она познакомилась с Рогожкиной, часто отдыхавшей на побережье в Испании, где ее муж Андрей Панин незадолго до смерти купил дом. Анна же в то время работала в Барселоне в одном из ресторанов. И уже тогда в русско-язычных кругах столицы Каталонии не утихали разговоры, что Рязанская очень подружилась с алкоголем.

- Я видел изрядно пьяных Аню и Рогожкину в середине ноября 2018 года в каком-то из барселонских ресторанов. Наверное, уже тогда их роман был в разгаре, - констатировал наш каталонский информатор Сергей Моисеев. - С момента смерти Андрея Панина прошло уже довольно много времени. И Наташа совершенно не выглядела как безутешная вдова. Да и вообще, я навел справки и узнал, что в последние годы жизни Панина у него с Рого жкиной окончательно испортились отношения. Они даже договорились о разводе, ведь у Андрея случилась новая любовь. Но Панин при странных обстоятельствах погиб. Рогожкина была в это время на съемках, откуда вернулась уже богатой вдовой. Ей вроде бы досталось все - их квартиры, загородный дом, машина, деньги на счетах.

За два с половиной года до смерти мужа в интервью «Экспресс газете» Рогожкина призналась:

- Гарантировать, что мы с Андреем всегда будем вместе, - это расписаться в собственной глупости. Человек не может управлять некоторыми вещами, это выше его сил. Способна ли я простить измену? Во всяком случае, способна понять.

В окружении актерской пары не могут забыть, как в свое время Рогожкина хладнокровно, настойчиво и упоительно уводила Андрея от беременной первой жены Татьяны Французовой. И когда их дочке Наде было три месяца, уговорила актера жить с ней. Родила от него двоих сыновей. Правда, Панин женился на Рогожкиной, лишь когда их второму мальчику было чуть больше года.

- Все прекрасно наслышаны о пьянстве Андрея, а теперь из Instagram ее любовницы неожиданно выясняется, что и Наташа любит это дело, - поделился с «Экспресс газетой» приятель семьи. - Я знаю лишь то, что ее старший с Андреем сын Саша, который теперь пытается стать актером, по сути, вырос у бабушки Ларисы Владимировны - учительницы черчения в элитной московской школе. Сейчас с младшим сыном Наташи - 12-летним Петей - неотлучно находится няня. Мальчик, как и старший брат, учится в той же школе, где преподает бабушка. А до того, где и с кем пропадает мать мальчишек, никому в семье, видно, дела нет. В свое время практически при безучастном поведении Наташи погиб знаменитый муж, а сейчас под ее влияние попала повар Аня Рязанская.

Гулять, пока в ящик не сыграла

Как нам удалось выяснить, из-за затянувшейся пандемии Анна лишилась работы в Барселоне. Но недавно ей чудом удалось получить должность в ресторане в столице Казахстана.

- Рогожкина, видимо, из соцсетей Ани узнала, что подруга в Астане, и тоже туда прилетела, - рассказали в окружении повара.

«Экспресс газета» связалась с заведением, куда устроилась на работу Рязанская, и там нам ответили, что она у них больше не работает.

- В Instagram Аня призналась, что не прочь выпить в обнимку с актрисой Натальей Рогожкиной. Можете это прокомментировать? - прямо спросили мы по телефону у одного из членов команды ресторана. На том конце провода загадочно рассмеялись и повесили трубку.

Вполне возможно, что подруги теперь уединились в подмосковном доме актрисы. По некоторым данным, именно оттуда Анна и совершила свой, как она выразилась, «каминг-аут», комментируя который, провозгласила, что хочет гулять до тех пор, «пока в ящик не сыграла».

- У меня всегда была мечта открыть свой ресторан, и она никуда не делась, - поделилась однажды Рязанская.

Может быть, при помощи Рогожкиной она наконец это сделает и все в ее жизни устаканится.

Прикинь! 27-летняя дочь Андрея Панина от первого брака - экономист по образованию. Училась в Нью-Йорке. Сейчас живет в Москве с мужем. Детей пока нет.