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Сосед требует 300 тысяч с Полицеймако за укус собачки

Ирина Лебедева
2 часа назад
Писатель Валентин Лавров и актер Михаил Полицеймако – соседи.
Сосед требует 300 тысяч с Полицеймако за укус собачки
Фото: InstagramInstagram
Что между ними произошло – неизвестно. Однако Лавров судится с соседом, утверждая, что крошечная собачка Полицеймако «вырвала кусок мяса» у него из предплечья.
Свои физические и моральные страдания из-за конфликта с йоркширским терьером Умкой 86-летний писатель оценил в 300 тысяч рублей.
Об этом Лавров рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
«Как все произошло. Его домработница держала в руках собачонку. И она собакой ткнула мне в предплечье. Пес вырвал мне кусок мяса. Полицеймако должен был извиниться. Но он мне даже не открыл дверь, когда я к нему пришел. Уколы пришлось ставить. Они действуют на мой старческий организм. Недавно подал на него в суд. Хочу получить с него триста тысяч рублей», - приводит слова пенсионера teleprogramma.pro.
Михаил Полицеймако эту историю не хочет даже комментировать, считая, что она в реальности высосана из пальца.
Как ранее сообщал «Рамблер», единственный наследник Семена Фарады – Михаил Полицеймако также продолжил семейную актерскую династию, стал актером.
Кроме этого, его знают как талантливого телеведущего.
Шоу-бизнес,Семен Фарада,Михаил Полицеймако,НТВ,
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