Юристы Джигарханяна советуют наказать Цымбалюк-Романовскую

Виталина Цымбалюк-Романовская на днях обрушилась с оскорблениями на вдову Армена Джигарханяна
, назвав пожилую даму «убийцей».
Негативный пост пианистка разместила в социальной сети.
Адвокаты посоветовали сыну Джигарханяна призвать злобную блондинку к ответу.
Предполагается, что за такие слова ее можно как минимум оштрафовать, а то и, учитывая всю предыдущую историю, привлечь к исправительным работам.
Сама же Татьяна Власова
, к счастью, не особенно впечатлилась скандальным высказыванием Цымбалюк-Романовской и даже ей посочувствовала.
Она отметила, что в душе Виталины столько яда, ч то она отравляет им в первую очередь саму себя.
"Бедненькая неужели у нее все настолько плохо, что разум отказал окончательно?"- цитируют dni.ru слова вдовы Джигарханяна.
Как ранее писал
«Рамблер», в 2019 году Татьяна Власова вернулась из США, чтобы ухаживать за бывшим мужем, чье состояние здоровья вызывало опасения.
После смерти артиста 14 ноября 2020 года Виталина Цымбалюк-Романовская обвинила Власову в ненадлежащем уходе.