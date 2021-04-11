Юристы Джигарханяна советуют наказать Цымбалюк-Романовскую

Виталина Цымбалюк-Романовская на днях обрушилась с оскорблениями на вдову Армена Джигарханяна , назвав пожилую даму «убийцей».

Фото: Instagram Instagram

Негативный пост пианистка разместила в социальной сети.

Адвокаты посоветовали сыну Джигарханяна призвать злобную блондинку к ответу.

Предполагается, что за такие слова ее можно как минимум оштрафовать, а то и, учитывая всю предыдущую историю, привлечь к исправительным работам.

Сама же Татьяна Власова , к счастью, не особенно впечатлилась скандальным высказыванием Цымбалюк-Романовской и даже ей посочувствовала.

Она отметила, что в душе Виталины столько яда, ч то она отравляет им в первую очередь саму себя.

"Бедненькая неужели у нее все настолько плохо, что разум отказал окончательно?"- цитируют dni.ru слова вдовы Джигарханяна.

Как ранее писал «Рамблер», в 2019 году Татьяна Власова вернулась из США, чтобы ухаживать за бывшим мужем, чье состояние здоровья вызывало опасения.