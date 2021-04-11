Королева ждет суда над обворовавшей ее любовницей мужа

Наташа Королева не намерена прощать бывших любовниц своего супруга.

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Певица рассказала об этом журналистам передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Напомним, Сергей Глушко под давлением обстоятельств признался в связи с другими девушками. Одна из его подружек в итоге обокрала их дом, взяла деньги и драгоценности

Воровку задержала полиция. Впереди – суды. И облегчать участь повинившихся Королева не намерена.

«Суды только начинаются. В любой семье нужно доверие. Его можно легко заработать, но можно и также легко потерять. Все ситуации надо за семейным столом проговаривать. Семейные ценности — самое важное. Их надо хранить и охранять»,- приводит слова звезды Экспресс Газета.

Также певица прокомментировала слухи о скорой женитьбе ее сына Архипа.

«Когда у него свадьба будет, то мы официально объявим. Он парень красивый. Его журналисты постоянно женят. Еще не одну фейковую свадьбу отметим. Сегодня много разговоров, что мой сын пойдет по стопам своего отца. Архипу будет трудновато стриптизом заниматься. Но не надо ни во что вмешиваться. Надо все попробовать в этой жизни».

Как ранее писал «Рамблер», осенью прошлого года в СМИ появилась информация, что из дома Королевой и Глушко пропали украшения на пять миллионов рублей.

Королева заподозрила в краже драгоценностей женщин, которые приходили в гости к Глушко.