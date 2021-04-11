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Майю Плисецкую до сих пор не похоронили

Ирина Лебедева
41 минуту назад
У знаменитой балерины никогда не будет могилы. Так она распорядилась еще при жизни.
Майю Плисецкую до сих пор не похоронили
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Народная артистка СССР скончалась от инфаркта миокарда в 2015 году в Мюнхене.
Согласно ее завещанию, урна с прахом хранится дома у ее вдовца, 87-летнего композитора Родиона Щедрина.
«Последняя воля такова. Тела наши после смерти сжечь, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто прожил дольше, или в случае нашей одновременной смерти, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией», — цитируют повеление Плисецкой dni.ru.
Поклонники Плисецкой мечтают, чтобы было организовано символическое захоронение и поставлен кенотаф - символическое надгробие на каком-либо из кладбищ.
Тогда туда можно было бы приходить, поминать великую балерину и приносить цветы.
Как ранее писал «Рамблер», в 1955 году Плисецкая встретила Родиона Щедрина. Будущих супругов познакомила Лиля Брик.
Плисецкая была старше композитора на 7 лет. Заинтересовались они друг другом не сразу, а только спустя три года.
Родион Щедрин был вторым мужем балерины. С ним она прожила 57 лет. Несмотря на отсутствие детей, они всегда были вместе и не представляли жизни друг без друга.
Шоу-бизнес,Лиля Брик,Майя Плисецкая,Родион Щедрин,Дни.Ру,Мюнхен,
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