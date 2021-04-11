Майю Плисецкую до сих пор не похоронили

У знаменитой балерины никогда не будет могилы. Так она распорядилась еще при жизни.
Народная артистка СССР скончалась от инфаркта миокарда в 2015 году в Мюнхене
.
Согласно ее завещанию, урна с прахом хранится дома у ее вдовца, 87-летнего композитора Родиона Щедрина
.
«Последняя воля такова. Тела наши после смерти сжечь, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто прожил дольше, или в случае нашей одновременной смерти, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией», — цитируют повеление Плисецкой dni.ru.
Поклонники Плисецкой мечтают, чтобы было организовано символическое захоронение и поставлен кенотаф - символическое надгробие на каком-либо из кладбищ.
Тогда туда можно было бы приходить, поминать великую балерину и приносить цветы.
Как ранее писал
«Рамблер», в 1955 году Плисецкая
встретила Родиона Щедрина. Будущих супругов познакомила Лиля Брик
.
Плисецкая была старше композитора на 7 лет. Заинтересовались они друг другом не сразу, а только спустя три года.
Родион Щедрин был вторым мужем балерины. С ним она прожила 57 лет. Несмотря на отсутствие детей, они всегда были вместе и не представляли жизни друг без друга.