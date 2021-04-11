Майю Плисецкую до сих пор не похоронили

У знаменитой балерины никогда не будет могилы. Так она распорядилась еще при жизни.

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Народная артистка СССР скончалась от инфаркта миокарда в 2015 году в Мюнхене

Согласно ее завещанию, урна с прахом хранится дома у ее вдовца, 87-летнего композитора Родиона Щедрина

«Последняя воля такова. Тела наши после смерти сжечь, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто прожил дольше, или в случае нашей одновременной смерти, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией», — цитируют повеление Плисецкой dni.ru.

Поклонники Плисецкой мечтают, чтобы было организовано символическое захоронение и поставлен кенотаф - символическое надгробие на каком-либо из кладбищ.

Тогда туда можно было бы приходить, поминать великую балерину и приносить цветы.

Плисецкая была старше композитора на 7 лет. Заинтересовались они друг другом не сразу, а только спустя три года.