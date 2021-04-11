Умерший недавно принц Филипп, супруг королевы Великобритании Елизаветы II , оставил наследникам $38 млн, считают местные журналисты. В Букингемском дворце пока не раскрыли подробности завещания герцога Эдинбургского.

Наиболее вероятными претендентами на крупную сумму являются его четверо детей: принц Чарльз , принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдуард, пишет портал Express со ссылкой на источники.

Издание добавило, что состояние покойный заработал во время службы на флоте. Он также получал зарплату как член монаршей семьи. Каждый год ему платили 40 тысяч фунтов стерлингов. Вместе со своей супругой герцог владел коллекцией редких произведений искусства и ценными бумагами.

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер 9 апреля на 100-м году жизни. В браке с Елизаветой II он прожил более 70 лет. В связи с его кончиной в стране объявили национальный траур. Государственные флаги будут приспущены вплоть до похорон принца. Их дата пока не называется. В этот период не будут приниматься законы, поскольку овдовевшая королева отложит государственные дела.

Накануне власти Великобритании определились с датой похорон принца Филиппа. Погребение состоится 17 апреля в Виндзоре, маленьком городе в 35 км от Лондона, где находится летняя резиденция английских правителей, рассказали в Букингемском дворце.