Фадеев раскрыл секрет экстремального похудения

Максим Фадеев
в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» сообщил, что удивлен тем, что пишут в СМИ о его диетах и пластических операциях.
Он уверяет, что все это неправда. Как отметил продюсер, худеть он решился из-за проблем с сердцем и состояния здоровья в целом.
Собственное отражение в зеркале его к этому очень мотивировало.
Фадеев констатирует, что у него очень сильная воля. Так, он решительно и быстро смог отказаться от курения.
Для изменения образа жизни ему очень помогли массаж и душ Шарко. Кроме того, он стал активно заниматься спортом, бегать на тренажере, ходить с палками, плавать.
В итоге музыкант похудел на 115 килограммов и планирует скинуть еще 20.
«Я в бывшем – профессиональный спортсмен. Я плаваю километров пять. Обязательно приседаю сто раз в день», – приводит его слова «Московский Комсомолец».
Как ранее писал
«Рамблер», Максим Фадеев давно обещал обнародовать, как он худеет, но пока сообщил лишь, что перед каждым приемом пищи пьет горячую воду – по его словам, она отбивает аппетит.