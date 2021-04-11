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Фадеев раскрыл секрет экстремального похудения

Ирина Лебедева
1 час назад
Максим Фадеев в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» сообщил, что удивлен тем, что пишут в СМИ о его диетах и пластических операциях.
Фадеев раскрыл секрет экстремального похудения
Фото: InstagramInstagram
Он уверяет, что все это неправда. Как отметил продюсер, худеть он решился из-за проблем с сердцем и состояния здоровья в целом.
Собственное отражение в зеркале его к этому очень мотивировало.
Фадеев констатирует, что у него очень сильная воля. Так, он решительно и быстро смог отказаться от курения.
Для изменения образа жизни ему очень помогли массаж и душ Шарко. Кроме того, он стал активно заниматься спортом, бегать на тренажере, ходить с палками, плавать.
В итоге музыкант похудел на 115 килограммов и планирует скинуть еще 20.
«Я в бывшем – профессиональный спортсмен. Я плаваю километров пять. Обязательно приседаю сто раз в день», – приводит его слова «Московский Комсомолец».
Как ранее писал «Рамблер», Максим Фадеев давно обещал обнародовать, как он худеет, но пока сообщил лишь, что перед каждым приемом пищи пьет горячую воду – по его словам, она отбивает аппетит.
Шоу-бизнес,Максим Фадеев,Московский комсомолец,
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