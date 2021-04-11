Фадеев раскрыл секрет экстремального похудения

Максим Фадеев в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» сообщил, что удивлен тем, что пишут в СМИ о его диетах и пластических операциях.

Фото: Instagram Instagram

Он уверяет, что все это неправда. Как отметил продюсер, худеть он решился из-за проблем с сердцем и состояния здоровья в целом.

Собственное отражение в зеркале его к этому очень мотивировало.

Фадеев констатирует, что у него очень сильная воля. Так, он решительно и быстро смог отказаться от курения.

Для изменения образа жизни ему очень помогли массаж и душ Шарко. Кроме того, он стал активно заниматься спортом, бегать на тренажере, ходить с палками, плавать.

В итоге музыкант похудел на 115 килограммов и планирует скинуть еще 20.

«Я в бывшем – профессиональный спортсмен. Я плаваю километров пять. Обязательно приседаю сто раз в день», – приводит его слова «Московский Комсомолец».