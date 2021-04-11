Слава Марлоу заявил о страшной болезни

Недавно стало известно, что рэпер Алишер Моргенштерн, пожертвовал в благотворительный фонд 666 тысяч 666 рублей.

Фото: Рамблер Рамблер

Он призвал своих друзей и поклонников подхватить эстафету и поучаствовать в благотворительности.

Его коллега, российский саунд-продюсер и музыкант Слава Марлоу сообщил, что наладил продажу подушек для объятий, весь доход от которой пойдет больным детям в фонд имени Константина Хабенского.

Об этом Марлоу рассказал в инстаграме. Он сообщил, что у него у самого есть наследственное заболевание, киста в черепной коробке, и ему хотелось бы помогать именно детям с опухолями.

«Я вам не говорил, но у меня в затылке большая киста (типа доброкачественная опухоль) лет с 14, и я осознал, что я давно не проходил обследований и отпустил эту ситуацию».

Продюсер подарил 100 экземпляров подушек популярным блогерам. Взамен он попросил их снять сторис с призывом отправить деньги в благотворительный фонд Хабенского.