Вдова Марьянова сообщила, что счастлива в новых отношениях

Домик за городом, трехкомнатная квартира в центре столицы отошли отцу и сыну Дмитрия.
Ксении Бик
, вдове, причитаются однокомнатная квартира, мотоцикл, автомобиль и денежная компенсация.
Ксения итогом недовольна и планирует продолжать битву за жилплощадь.
Бик была гостем телепередачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Она рассказала о том, что счастлива с новым возлюбленным журналистом Сергеем Соболевым
. Правда, официально оформить отношения она пока не готова.
«Непросто принять женщину с таким грузом. Ему и его семье — честь и хвала, они мои вторые родители. У меня даже два колечка. У него любимая фраза: «Поехали в ЗАГС, поехали жениться». Меня очень тяжело затянуть под венец, я бракованная баба. Мой супруг делал мне предложение четыре раза», - цитирует слова Бик Экспресс Газета.
Уступать родственникам покойного супруга женщина не хочет. В эфире программы Ксения пожаловалась на нехватку денег.
«У нас сейчас борьба за выживание. Я целыми днями в судах, как на работе. Мы ни на что не отложили еще заработали, а уже денег нет».
Отмела Ксения и упреки в том, что она не ухаживает за могилой Дмитрия и там не появляется.
«У меня дома кладбище — фотографии, свечи. Для того, чтобы мне оказаться с тем человеком, которого уже нет, не надо выходить из дома, вставать даже не нужно. Если начну рассказывать про боль, то мне никто не поверит, да никому это и не нужно».
Как ранее писал
«Рамблер», Марьянов, будучи пациентом реабилитационного центра «Феникс», пожаловался на недомогание сотрудникам заведения, те сообщали об этом его главе Оксане Богдановой
, но она не позволила вызвать скорую помощь.
Позже медики были вызваны без ее ведома, Марьянов был госпитализирован, но скончался в больнице в возрасте 47 лет по причине сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены.
После этого его вдова попыталась добиться признания своей дочери от другого мужчины иждивенкой Марьянова и получить все имущество актера.