Вдова Марьянова сообщила, что счастлива в новых отношениях

Совсем недавно Савеловский суд Москвы вынес решение по делу о наследстве актера Дмитрия Марьянова

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Домик за городом, трехкомнатная квартира в центре столицы отошли отцу и сыну Дмитрия.

Ксении Бик , вдове, причитаются однокомнатная квартира, мотоцикл, автомобиль и денежная компенсация.

Ксения итогом недовольна и планирует продолжать битву за жилплощадь.

Бик была гостем телепередачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Она рассказала о том, что счастлива с новым возлюбленным журналистом Сергеем Соболевым . Правда, официально оформить отношения она пока не готова.

«Непросто принять женщину с таким грузом. Ему и его семье — честь и хвала, они мои вторые родители. У меня даже два колечка. У него любимая фраза: «Поехали в ЗАГС, поехали жениться». Меня очень тяжело затянуть под венец, я бракованная баба. Мой супруг делал мне предложение четыре раза», - цитирует слова Бик Экспресс Газета.

Уступать родственникам покойного супруга женщина не хочет. В эфире программы Ксения пожаловалась на нехватку денег.

«У нас сейчас борьба за выживание. Я целыми днями в судах, как на работе. Мы ни на что не отложили еще заработали, а уже денег нет».

Отмела Ксения и упреки в том, что она не ухаживает за могилой Дмитрия и там не появляется.

«У меня дома кладбище — фотографии, свечи. Для того, чтобы мне оказаться с тем человеком, которого уже нет, не надо выходить из дома, вставать даже не нужно. Если начну рассказывать про боль, то мне никто не поверит, да никому это и не нужно».

Как ранее писал «Рамблер», Марьянов, будучи пациентом реабилитационного центра «Феникс», пожаловался на недомогание сотрудникам заведения, те сообщали об этом его главе Оксане Богдановой , но она не позволила вызвать скорую помощь.

Позже медики были вызваны без ее ведома, Марьянов был госпитализирован, но скончался в больнице в возрасте 47 лет по причине сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены.