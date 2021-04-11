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Вдова Марьянова сообщила, что счастлива в новых отношениях

Ирина Лебедева
1 час назад
Совсем недавно Савеловский суд Москвы вынес решение по делу о наследстве актера Дмитрия Марьянова.
Вдова Марьянова сообщила, что счастлива в новых отношениях
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Домик за городом, трехкомнатная квартира в центре столицы отошли отцу и сыну Дмитрия.
Ксении Бик, вдове, причитаются однокомнатная квартира, мотоцикл, автомобиль и денежная компенсация.
Ксения итогом недовольна и планирует продолжать битву за жилплощадь.
Бик была гостем телепередачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Она рассказала о том, что счастлива с новым возлюбленным журналистом Сергеем Соболевым. Правда, официально оформить отношения она пока не готова.
«Непросто принять женщину с таким грузом. Ему и его семье — честь и хвала, они мои вторые родители. У меня даже два колечка. У него любимая фраза: «Поехали в ЗАГС, поехали жениться». Меня очень тяжело затянуть под венец, я бракованная баба. Мой супруг делал мне предложение четыре раза», - цитирует слова Бик Экспресс Газета.
Уступать родственникам покойного супруга женщина не хочет. В эфире программы Ксения пожаловалась на нехватку денег.
«У нас сейчас борьба за выживание. Я целыми днями в судах, как на работе. Мы ни на что не отложили еще заработали, а уже денег нет».
Отмела Ксения и упреки в том, что она не ухаживает за могилой Дмитрия и там не появляется.
«У меня дома кладбище — фотографии, свечи. Для того, чтобы мне оказаться с тем человеком, которого уже нет, не надо выходить из дома, вставать даже не нужно. Если начну рассказывать про боль, то мне никто не поверит, да никому это и не нужно».
Как ранее писал «Рамблер», Марьянов, будучи пациентом реабилитационного центра «Феникс», пожаловался на недомогание сотрудникам заведения, те сообщали об этом его главе Оксане Богдановой, но она не позволила вызвать скорую помощь.
Позже медики были вызваны без ее ведома, Марьянов был госпитализирован, но скончался в больнице в возрасте 47 лет по причине сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены.
После этого его вдова попыталась добиться признания своей дочери от другого мужчины иждивенкой Марьянова и получить все имущество актера.
Шоу-бизнес,Оксана Богданова,Ксения Бик,Сергей Соболев,Дмитрий Марьянов,НТВ,Москва,
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