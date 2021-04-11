«Назло дуракам»: Богомолов оправдался за скандал на опере

Фото: РИА Новости РИА Новости

Хотя это, скорее, некая постановка формата «по мотивам».

Главный герой у него – русский солдат, главная героиня – девушка еврейской национальности.

Актеры читают рэп, а Кармен дарит Хозе не розу, а использованное средство женской интимной гигиены.

Зрители впечатлились. Наиболее активные бросились строчить в сети гневные комментарии.

Богомолов отмалчиваться не стал, и выложил вместо ответа кадры видео сцены из спектакля и выхода на поклон. На видео видно, как некоторые зрители аплодируют артистам

«Назло дуракам выкладываю. Успех и доказательство того, что жизнь, дыхание сценического счастья и свободы, переживаемых артистами, вовлеченность публики, увлекательность истории вкупе с виртуозностью исполнения — важнее „правил“, возмущений хранителей пыльной вечности», - написал Константин в микроблоге.

Фолловеры сочли подобный тон оскорбительным, о чем они и написали в микроблоге режиссера, не забыв высказаться и о художественных достоинствах постановки.

«Кто так обзывается, тот сам так называется!», «Бедный, бедный театр! Коллеги Как вы это пережили?», «Лучше быть дураком, чем ценителем шуток ниже пояса за 300», По Вашим амбициям из ника konbog следует убрать первые три буквы», ««Это падение культуры. Мне вас жаль».

Как ранее писал «Рамблер», Муж Ксении Собчак режиссёр Константин Богомолов назвал критические комментарии в адрес документального фильма супруги о скопинском маньяке «чушью».