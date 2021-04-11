Боня: смерть принца Филиппа скрывали один год

Она предположила, что супруг английской королевы скончался не 9 апреля нынешнего года, а годом ранее. А информация эта тщательно скрывалась от публики.

Боня рассказала, что еще прошлым летом во время пандемии она слышала в Монако от пожилых людей о том, что, якобы, принц Филипп умер и это будут скрывать ото всех.