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Боня предположила, что принц Филипп мог умереть еще год назад

Ирина Лебедева
9 минут назад
Шокирующее заявление сделала журналистам портала life.ru Виктория Боня.
Боня: смерть принца Филиппа скрывали один год
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Она предположила, что супруг английской королевы скончался не 9 апреля нынешнего года, а годом ранее. А информация эта тщательно скрывалась от публики.
Боня рассказала, что еще прошлым летом во время пандемии она слышала в Монако от пожилых людей о том, что, якобы, принц Филипп умер и это будут скрывать ото всех.
«Я понимаю, что это выглядит как бред сумасшедшего, но удивительная история была. Люди обсуждали вопрос его смерти в том году во время пандемии где-то в мае месяце. Я помню в Монако, причём это были такие пожилые люди, которые говорили между собой, что принц "накрылся", а сейчас эту информацию будут скрывать", - объяснила телеведущая.
Как ранее писал «Рамблер», экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня заявила, что в первые годы жизни в Москве она была вынуждена жить в комнате коммунальной квартиры и даже на улице, сообщает News.ru.
По ее словам, всегда необходимо ценить «крышу над головой».
Шоу-бизнес,Виктория Боня,
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