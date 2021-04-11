Боня: смерть принца Филиппа скрывали один год

Она предположила, что супруг английской королевы скончался не 9 апреля нынешнего года, а годом ранее. А информация эта тщательно скрывалась от публики.
Боня рассказала, что еще прошлым летом во время пандемии она слышала в Монако от пожилых людей о том, что, якобы, принц Филипп умер и это будут скрывать ото всех.
«Я понимаю, что это выглядит как бред сумасшедшего, но удивительная история была. Люди обсуждали вопрос его смерти в том году во время пандемии где-то в мае месяце. Я помню в Монако, причём это были такие пожилые люди, которые говорили между собой, что принц "накрылся", а сейчас эту информацию будут скрывать", - объяснила телеведущая.
Как ранее писал
«Рамблер», экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня заявила, что в первые годы жизни в Москве она была вынуждена жить в комнате коммунальной квартиры и даже на улице, сообщает News.ru.
По ее словам, всегда необходимо ценить «крышу над головой».