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Садальский объяснил, почему старикам в России не место

Ирина Лебедева
15 минут назад
Станислав Садальский в своем микроблоге написал о том, как сложно жить в России людям старшего поколения.
Причем, как он отмечает, чем дальше от столицы, тем труднее пенсионерам.
«Много езжу по стране. И чем дальше от Москвы, тем суровее старость. Пенсионные выплаты по всей стране, откровенно дают понять, что старикам в России не место», - печально заметил актер.
В общем и целом, считает Садальский, пожилые люди – изгои.
У них много общего с маленькими детьми, схожие потребности. Но общественное мнение сконцентрировано на заботу о малышах, а старики никому не нужны.
«Они так же беспомощны, они так же часто болеют, они так же капризны, они бывают такими же неопрятными, забывчивыми и невразумительными. Они так же мало спят. Только в детях все это умиляет, а в стариках раздражает. Дети только начинают свою жизнь, а старики ее заканчивают и должны освободить жилплощадь».
Единственный регион, где уважают старость – это Кавказ, - резюмировал 69-летний Станислав Садальский.
Как ранее писал «Рамблер», актер Алексей Серебряков может жить там, где хочет. Об этом его коллега Станислав Садальский заявил «Федеральному агентству новостей».
Он высказал мнение, что Серебряков — безумно талантливый актер, а люди вольны жить там, где пожелают, потому что принадлежат миру, а земной шар есть земной шар.
Шоу-бизнес,Видео,Алексей Серебряков,Станислав Садальский,РИА ФАН,Москва,Россия,
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