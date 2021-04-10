Митя Фомин предложил Успенской стать отцом ее ребенка

Бывший участник группы Hi-Fi Митя Фомин
предложил певице Любови Успенской
поделиться своим биологическим материалом для рождения ребенка.
Ранее Успенская заявила, что хочет обзавестись еще одним наследником. Артистка вырастила единственную дочь Татьяну Плаксину и задумалась о новых детях.
Для осуществления своей цели Успенская рассматривала разные варианты: взять малыша из детского дома, сделать ЭКО, обратиться за помощью к суррогатной маме. Митя Фомин вызвался помочь звезде и стать отцом ее ребенка.
"Вы знаете, мы с Любой уже об этом разговаривали. Я думаю, что пример Галкина и Пугачевой вполне себе может быть повторим", — заявил исполнитель на презентации нового альбома Успенской "Берега".
Однако артист отметил, что не стоит записывать королеву шансона в одиночки. По его словам, в личной жизни Успенской могут быть сюрпризы.
"А почему вы думаете, что у Любы никого нет? Она наверняка этого не афиширует. В ее случае этого делать нельзя, она человек очень высокого полета. Она же не может сказать: "Смотрите, вот это мой ухажер"", — высказался Фомин.
В настоящее время Успенская восполняет потребность в материнстве общением с маленькой моделью Николь, над которой взяла шефство. Артистка проводит много времени с девочкой и называет ее "своей отдушиной".