Митя Фомин предложил Успенской стать отцом ее ребенка

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Ранее Успенская заявила, что хочет обзавестись еще одним наследником. Артистка вырастила единственную дочь Татьяну Плаксину и задумалась о новых детях.

Для осуществления своей цели Успенская рассматривала разные варианты: взять малыша из детского дома, сделать ЭКО, обратиться за помощью к суррогатной маме. Митя Фомин вызвался помочь звезде и стать отцом ее ребенка.

"Вы знаете, мы с Любой уже об этом разговаривали. Я думаю, что пример Галкина и Пугачевой вполне себе может быть повторим", — заявил исполнитель на презентации нового альбома Успенской "Берега".

Однако артист отметил, что не стоит записывать королеву шансона в одиночки. По его словам, в личной жизни Успенской могут быть сюрпризы.

"А почему вы думаете, что у Любы никого нет? Она наверняка этого не афиширует. В ее случае этого делать нельзя, она человек очень высокого полета. Она же не может сказать: "Смотрите, вот это мой ухажер"", — высказался Фомин.