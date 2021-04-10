Соседов назвал причину упадка современной эстрады

Сергей Соседов поделился своими соображениями по поводу современных звезд шоу-бизнеса.

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Он считает, что творчество ушло далеко на задний план, качество слов и музыки песен подменяется хайпом и эпатажем.

Раньше была целая композиторская и поэтическая школа: Дунаевский, Фрадкин, Колмановский, Таривердиев, Пахмутова, Богословский, Зацепин, Тухманов и другие.

При этом худсоветы утверждали песни и репертуар артистов. Да, были перегибы – зато было и качество.

«Сегодня вся эта композиторская и поэтическая школа выброшена, уничтожена, каждый сам пишет то, что может. Все стали авторами песен. Нет худсоветов, нет цензуры — каждый выдает то, что хочет. Любой шлак — это позволительно», - цитирует музыкального критика «Вечерняя Москва».

Во многом, по мнению Сергея, повинен интернет.

Целой толпе народа захотелось стать звездами, появилось огромное количество бездарных исполнителей, принесших совершенно негодные песни.

«С приходом интернета все девальвировалось, измельчало, разбилось на мелкие осколки, и большая советская эстрада, как огромный корабль, развалилась, все разбилось на осколки, сегодня поют осколки, битое стекло поет».

Стараясь прокатиться на гребне модных тенденций, в игру втягиваются и признанные мастера эстрады.

Соседов привел в пример Киркорова и Баскова, которые стали выступать совместно с молодыми певцами.

Критик считает, что взрослые маститые артисты просто смешно выглядят в этих тандемах. Но им не стыдно - любой пиар хорош, кроме некролога.

Как ранее сообщал «Рамблер», в 2019 году дочь певицы Алсу выиграла шестой сезон шоу «Голос. Дети» по результатам зрительского голосования.

Позже стало известно об имевших место подтасовках в ее пользу, результаты голосования были аннулированы, а победителями шоу объявлены все финалисты.

Соседов раскритиковал Первый канал за это. Тот подал на него за это в суд.