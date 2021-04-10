Алибасова прячут от Федосеевой-Шукшиной

В последнее время жизненные перипетии Бари Алибасова все больше напоминают не лучшего толка сериал. То суды, то больницы, то бесконечные ток-шоу.

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Сейчас его супруга Лидия Федосеева-Шукшина пытается как-то вызволить из калининградского заточения.

Адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник убеждена, что сын продюсера насильно увез отца в Калининград , чтобы разлучить с женой.

Цель подобных действий, по мнению правозащитницы, - максимально завладеть наследством Бари Каримовича.

«В Калининграде живет Бари-младший. И он отца просто вывез и спрятал. Хотя отпрыск часто живет и в Москве, но, когда у человека нет определенного рода деятельности и нет работы, он может обитать везде. Не имея постоянных стабильных доходов, Алибасов-младший, конечно, очень мотивирован на деньги. И наследство для него, вероятно, является единственным ожидаемым серьезным доходом. И, конечно, ему выгодно чтобы отец поссорился с Лидией Николаевой», - приводит слова Вербицкой-Линник «Комсомольска Правда».

Как рассказывает Юлия, Лидия Николаевна было готова поехать в Калининград, чтобы забрать супруга домой. Благо у нее теперь вновь есть все права на квартиру в Новой Москве.

Но близкие запретили 82-летней актрисе совершать подобные подвиги, да еще и в пандемию.

«Лидия Николаевна готова немедленно с мужем встретиться, она хочет и ждет общения с ним. Если он согласен, она приглашает его жить к себе вместе. В московской квартире на Бобкова прописана дочь Шукшиной Ольга, которую он недолюбливает. Но у Лидии Николаевна есть квартира в Новой Москве, которую мы ей вернули. Так что она готова жить в ней с мужем там. С радостью», - говорит адвокат.

Вербицкая-Линник объяснила, что в силу возраста и нездоровья пожилая пара стала сильно зависеть от своего окружения.

И самый лучший выход из ситуации – дать Бари Каримовичу и Лидии Николаевне спокойно жить вместе и заботиться друг о друге.

Как ранее сообщал «Рамблер», в 2019-м году Федосеева-Шукшина переоформила на Алибасова одну из своих квартир, а затем попросила вернуть.

Тот заявил, что это невозможно, потому что он переписал ее на своего помощника.