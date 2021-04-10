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«Это на всю жизнь»: подарок Рудковской Киркорову шокировал гостей

РИА "ФедералПресс"
1 час назад
Продюсер Яна Рудковская преподнесла звездному певцу Филиппу Киркорову царский подарок: сумку из лимитированной коллекции. Стоимость модного аксессуара – около миллиона рублей. Видеороликом Яна поделилась в соцсети.
Подарок Рудковской Киркорову шокировал гостей
Фото: InstagramInstagram
«Ух, вечерок! Удался!» – прокомментировал Киркоров на своей странице в «Инстаграме».
Певец устраивал большую вечеринку в честь дня рождения дочери Аллы-Виктории. На праздник съехались и его коллеги, в том числе Яна Рудковская с мужем. Она подарила модную сумку из лимитированной коллекции стоимостью около миллиона рублей.
«Подарок забойный», «Это уважуха», – прокомментировали гости за кадром. «Это на всю жизнь», – добавила Рудковская.
Певец известен любовью к эксклюзивным вещам и модной одежде, что и демонстрирует в соцсетях.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, как проходили именины его дочери.
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