Подарок Рудковской Киркорову шокировал гостей

Продюсер Яна Рудковская преподнесла звездному певцу Филиппу Киркорову царский подарок: сумку из лимитированной коллекции. Стоимость модного аксессуара – около миллиона рублей. Видеороликом Яна поделилась в соцсети.
Певец устраивал большую вечеринку в честь дня рождения дочери Аллы-Виктории. На праздник съехались и его коллеги, в том числе Яна Рудковская с мужем. Она подарила модную сумку из лимитированной коллекции стоимостью около миллиона рублей.
«Подарок забойный», «Это уважуха», – прокомментировали гости за кадром. «Это на всю жизнь», – добавила Рудковская.
Певец известен любовью к эксклюзивным вещам и модной одежде, что и демонстрирует в соцсетях.