Подарок Рудковской Киркорову шокировал гостей

Певец устраивал большую вечеринку в честь дня рождения дочери Аллы-Виктории. На праздник съехались и его коллеги, в том числе Яна Рудковская с мужем. Она подарила модную сумку из лимитированной коллекции стоимостью около миллиона рублей.