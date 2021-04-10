Пугачеву не узнали на фотографии без ретуши

«Алла Борисовна Пугачева на спектакле «ХХ Век. Бал». Это имя абсолютно знаковое для нашей страны, эту певицу можно любить, можно не любить, но каждый ее знает, и каждый слышал ее песни. Вчера Пугачева пришла на наш «ХХ Век. Бал», в МХТ имени Чехова, после говорила замечательные слова... Ее голос звучит в нашем спектакле как один из символов нашей страны, нашего ХХ века!», - написала Сигалова.
«Непривычно как из-за гладкой причёски», «Аллу Борисовну не узнать, все-таки годы берут свое, увы и ах», «Я минут пять искала Пугачеву на фото», «Она отличная певица, но жаль, что «молодится», - пишут комментаторы.