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Пугачеву не узнали на фотографии без ретуши

Ирина Лебедева
37 минут назад
Алла Пугачева побывала в театре. Примадонна посетила столичный МХТ имени Чехова, спектакль «ХХ Век. Бал», а потом поучаствовала в коллективной фотосессии.
Пугачеву не узнали на фотографии без ретуши
Фото: InstagramInstagram
Алла Сигалова, хореограф, поставившая спектакль в соавторстве с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом, выложила в инстаграм фото- и видеоотчет визита почетной гостьи.
«Алла Борисовна Пугачева на спектакле «ХХ Век. Бал». Это имя абсолютно знаковое для нашей страны, эту певицу можно любить, можно не любить, но каждый ее знает, и каждый слышал ее песни. Вчера Пугачева пришла на наш «ХХ Век. Бал», в МХТ имени Чехова, после говорила замечательные слова... Ее голос звучит в нашем спектакле как один из символов нашей страны, нашего ХХ века!», - написала Сигалова.
Между тем, многие подписчики отметили, что Алла Борисовна сама на себя не очень похожа. Они привыкли видеть портреты артистки, обработанные в фоторедакторе.
«Непривычно как из-за гладкой причёски», «Аллу Борисовну не узнать, все-таки годы берут свое, увы и ах», «Я минут пять искала Пугачеву на фото», «Она отличная певица, но жаль, что «молодится», - пишут комментаторы.
Как ранее писал «Рамблер», певица Алла Пугачева в советские годы была такой же артисткой, как и все остальные, но с помощью умелого пиара ей создали особый имидж.
Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Алла Сигалова,Константин Эрнст,Алла Пугачева,
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