Васильев нашёл объяснение неувядающей красоте Ротару

Историк моды добавил, что на сегодняшний день Ротару — единственная из артисток 70-х годов, которая смогла сохранить стройную фигуру и узнаваемые черты лица.

Васильев также похвалил манеру одеваться певицы. Он отметил, что Ротару не ошибается с выбором длины платьев и правильно дозирует «прозрачность» в своих нарядах.

Ранее NEWS.ru писал, что секреты молодости 73-летней Ротару раскрыл пластический хирург Иван Володченков. Он отметил, что артистка всегда придерживалась здорового образа жизни, долгое время жила у моря, что благотворно отразилось на цвете её лица. Кроме того, он предположил, что артистка омолаживается с помощью липофилинга, то есть собственного жира.