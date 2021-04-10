Живот Бузовой привел в ужас пользователей Сети

Ольга Бузова выложила в инстаграме фотографию с концерта казахского рэпера Джа Хабиба.

Фото: Instagram Instagram

На снимке – четыре девушки в прекрасном настроении, Ольга вообще хохочет.

Но пираньи интернета не среагировали на подружек-красоток, а ухитрились разглядеть полоску обвисшей кожи на животе Бузовой между топом и мини-юбкой.

Микроблог звезды взорвался от ядовитых комментариев.

«Живот как у бабушки, или что, фотошоп, что ли?», «Что с животом?!», «Кожица », «Живот фу...», «Боже, что с пузом».

На самом деле, Ольга находится в прекрасной форме, она не забывает про спортзал и следит за питанием.

Да и вообще столь пристальное внимание к чужому животу просто неприлично. Об этом написали некоторые фолловеры.

«Бог мой... 5 минут назад выложен пост – и понеслаааааась... живот, живот, что с животом, живот живот животживотживот... Кто-то, кажется, свой живот “идеальный” давно в зеркало не видел? Я так понимаю, комментарии тут идеальные люди только пишут “без единого изъяна?»