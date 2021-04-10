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В Сети дружно обсуждают живот Бузовой

Ирина Лебедева
5 минут назад
Ольга Бузова выложила в инстаграме фотографию с концерта казахского рэпера Джа Хабиба.
Живот Бузовой привел в ужас пользователей Сети
Фото: InstagramInstagram
На снимке – четыре девушки в прекрасном настроении, Ольга вообще хохочет.
Но пираньи интернета не среагировали на подружек-красоток, а ухитрились разглядеть полоску обвисшей кожи на животе Бузовой между топом и мини-юбкой.
Микроблог звезды взорвался от ядовитых комментариев.
«Живот как у бабушки, или что, фотошоп, что ли?», «Что с животом?!», «Кожица », «Живот фу...», «Боже, что с пузом».
На самом деле, Ольга находится в прекрасной форме, она не забывает про спортзал и следит за питанием.
Да и вообще столь пристальное внимание к чужому животу просто неприлично. Об этом написали некоторые фолловеры.
«Бог мой... 5 минут назад выложен пост – и понеслаааааась... живот, живот, что с животом, живот живот животживотживот... Кто-то, кажется, свой живот “идеальный” давно в зеркало не видел? Я так понимаю, комментарии тут идеальные люди только пишут “без единого изъяна?»
Как ранее сообщал «Рамблер», казалось бы, кто-то, а звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова должна просто купаться в заботе, внимании и дружбе.
Однако не все так просто. На YouTube-канале Армана Давлетярова поющая телеведущая рассказала, что порой очень страдает от одиночества. Спасается только работой.
Шоу-бизнес,Арман Давлетяров,Ольга Бузова,
18+
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