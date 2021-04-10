Пригожин посоветовал Карнавал брать уроки музыки

Между гостями YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити», Ларисой Долиной и Валей Карнавал, возник конфликт.

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Народная артистка России была неприятно удивлена тем, что юная певица «ни в одну ноту не попала».

Валя, в свою очередь, предложила Долиной высказать свои претензии «еще шесть раз»

Иосиф Пригожин предложил не зацикливаться на эмоциях, а сделать правильные выводы из всего сказанного.

Карнавал- популярный блогер, она располагает средствами.

Соответственно, она может позволить себе нанять преподавателей, чтобы научиться правильно петь.

«Когда «маленькие» люди быстро обогащаются, они перестают понимать вкус к этому, перестают ценить. Мы не должны отворачиваться от молодежи, мы должны им помочь, но предложить им нужно, показать нужно. Поверьте мне, если Валя Карнавал не тупая, она сделает выводы из этой программы и обязательно наймет себе педагога, с которым будет заниматься, вот и все», - цитирует

Как ранее писал «Рамблер», Валя Карнавал для YouTube-канала «вМесте» рассказала о своем умершем отце и о том, как он боролся с алкоголизмом.