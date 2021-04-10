Ротару заподозрили в общении с потусторонними силами

Как сказал телеведущий, София Михайловна безупречно подобрала свой гардероб.

Она всегда выбирает фасоны одежды которые дополнительно подчеркивают стройную фигуру, верную длину платьев, четко дозирует украшения.

Владения певицы расположены в поселке Пятихатки в непосредственной близости от Днепра, в сосновой роще, вдали от оживленной трассы.