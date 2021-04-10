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Ротару заподозрили в общении с потусторонними силами

Ирина Лебедева
3 часа назад
Александр Васильев, историк моды, считает Софию Ротару «великолепным примером всем женщинам 50+», поскольку она и выглядит потрясающе и нашла собственный стиль, который ей очень подходит.
Ротару заподозрили в общении с потусторонними силами
Фото: InstagramInstagram
Как сказал телеведущий, София Михайловна безупречно подобрала свой гардероб.
Она всегда выбирает фасоны одежды которые дополнительно подчеркивают стройную фигуру, верную длину платьев, четко дозирует украшения.
«Возраст ее не берет! Я бы сказал, что Ротару вступила в сговор с высшими силами. Она знает секрет вечной молодости. Это единственная из певиц 70-х годов, которая умудрилась сохранить стройную фигуру и узнаваемые черты лица», - приводит слова Васильева 5 Канал.
Как ранее сообщал «Рамблер», журналисты издания Страна.ua сняли на видео роскошный особняк Софии Ротару под Киевом.
Дом находится на участке площадью 1412 квадратных метров.
Владения певицы расположены в поселке Пятихатки в непосредственной близости от Днепра, в сосновой роще, вдали от оживленной трассы.
Шоу-бизнес,Александр Васильев,София Ротару,
18+
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