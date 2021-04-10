Ротару заподозрили в общении с потусторонними силами

Александр Васильев
, историк моды, считает Софию Ротару
«великолепным примером всем женщинам 50+», поскольку она и выглядит потрясающе и нашла собственный стиль, который ей очень подходит.
Как сказал телеведущий, София Михайловна безупречно подобрала свой гардероб.
Она всегда выбирает фасоны одежды которые дополнительно подчеркивают стройную фигуру, верную длину платьев, четко дозирует украшения.
«Возраст ее не берет! Я бы сказал, что Ротару вступила в сговор с высшими силами. Она знает секрет вечной молодости. Это единственная из певиц 70-х годов, которая умудрилась сохранить стройную фигуру и узнаваемые черты лица», - приводит слова Васильева 5 Канал.
Как ранее сообщал
«Рамблер», журналисты издания Страна.ua сняли на видео роскошный особняк Софии Ротару под Киевом.
Дом находится на участке площадью 1412 квадратных метров.
Владения певицы расположены в поселке Пятихатки в непосредственной близости от Днепра, в сосновой роще, вдали от оживленной трассы.