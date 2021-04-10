Асмус расскажет о трагедии, связанной с ее спортивной карьерой

Не все поклонники Кристины Асмус знают, что она – мастер спорта по гимнастике. Кристина с детства приучена к жесткой дисциплине и труду.

Фото: Instagram Instagram

Правда, карьера актрисы не меньше манила юную Асмус. Сначала она довольствовалась маленькими ролями, но после того, как прошла кастинг в сериал «Интерны», стала известной и востребованной.

Однако расставание со спортом не было безболезненным. Напротив, Кристина намекнула на некую трагедию.

Об этом девушка написала в микроблоге, приложив свою фотографию в телесном трико у спортивных снарядов.

«Меня сломали...Эмоционально. Когда я занималась спортом...

Я бросила гимнастику 17 лет назад. И много лет даже думать не могла про спорт, не то что смотреть разного рода трансляции... Настолько травматичным морально он был. Если интересно, буду рассказывать...»

И сразу же заинтригованные подписчики дружно стали просить актрису поделиться своими личными тайнами.

«Конечно, интересно! Даже не представляю, что должно было случиться. Для меня всегда синхронное плавание было удовольствием, я бежала на тренировки», «Очень интересно, рассказывай скорей».

Как ранее сообщал Рамблер, Асмус опубликовала видео гимнастической тренировки, во время которой она сделала сальто.

Поклонники и коллеги по цеху восхитились спортивными навыками Кристины, а некоторые подписчики усомнились, что она выполнила элемент самостоятельно, без «помощи» дублера или монтажа.