Асмус расскажет о трагедии, связанной с ее спортивной карьерой

Не все поклонники Кристины Асмус
знают, что она – мастер спорта по гимнастике. Кристина с детства приучена к жесткой дисциплине и труду.
Правда, карьера актрисы не меньше манила юную Асмус. Сначала она довольствовалась маленькими ролями, но после того, как прошла кастинг в сериал «Интерны», стала известной и востребованной.
Однако расставание со спортом не было безболезненным. Напротив, Кристина намекнула на некую трагедию.
Об этом девушка написала в микроблоге, приложив свою фотографию в телесном трико у спортивных снарядов.
«Меня сломали...Эмоционально. Когда я занималась спортом...
Я бросила гимнастику 17 лет назад. И много лет даже думать не могла про спорт, не то что смотреть разного рода трансляции... Настолько травматичным морально он был. Если интересно, буду рассказывать...»
И сразу же заинтригованные подписчики дружно стали просить актрису поделиться своими личными тайнами.
«Конечно, интересно! Даже не представляю, что должно было случиться. Для меня всегда синхронное плавание было удовольствием, я бежала на тренировки», «Очень интересно, рассказывай скорей».
Как ранее сообщал
Рамблер, Асмус опубликовала видео гимнастической тренировки, во время которой она сделала сальто.
Поклонники и коллеги по цеху восхитились спортивными навыками Кристины, а некоторые подписчики усомнились, что она выполнила элемент самостоятельно, без «помощи» дублера или монтажа.
Как оказалось, такие подозрения серьезно расстроили актрису. В новой публикации она напомнила, что она является мастером спорта по спортивной гимнастике, и занималась ею 10 лет.