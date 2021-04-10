Когда артиста доставили в больницу, врачи только развели руками - положение было очень серьезным. Пресняков
провел несколько дней в реанимации, пытаясь справиться с китайской заразой. Сейчас в его организме уже есть антитела, однако через некоторое время он все равно хочет сделать прививку. Впрочем, к настоящему моменту эта черная полоса, связанная с заболеванием, уже осталась позади. Владимир Пресняков признается, что по жизни он является оптимистом, поэтому расстраиваться из—за подобных вещей он не собирается.