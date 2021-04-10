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«Остаешься инвалидом»: Владимир Пресняков рассказал о смертельной болезни

Экспресс газета
1 час назад
53-летний российский певец Владимир Пресняков-младший чудом спасся после заболевания Covid-19. Совершенно неожиданно для исполнителя, болезнь протекала у него в очень тяжелой форме. В какой-то момент он даже стал прощаться с жизнью и задумался о распределении наследства. Пресняков выкарабкался только благодаря вмешательству своей супруги, певицы Натальи Подольской. Сейчас он говорит, что Наташа буквально спасла его от смерти.
«Я переболел настолько жестко, что вышел едва живым. Люди, к сожалению, не понимают, насколько это серьезно, плохо и хреново. Ты не знаешь, как бороться с этой болезнью, и остаешься инвалидом в доме, где Туся, Артемий и маленький ребенок. Если бы не Наташа, я не знаю, как бы закончилась моя болезнь. Я бы никогда не поехал в больницу. Но она настояла», - рассказывает Владимир Владимирович.
Когда артиста доставили в больницу, врачи только развели руками - положение было очень серьезным. Пресняков провел несколько дней в реанимации, пытаясь справиться с китайской заразой. Сейчас в его организме уже есть антитела, однако через некоторое время он все равно хочет сделать прививку. Впрочем, к настоящему моменту эта черная полоса, связанная с заболеванием, уже осталась позади. Владимир Пресняков признается, что по жизни он является оптимистом, поэтому расстраиваться из—за подобных вещей он не собирается.
«Надо относиться к жизни иронично и всегда смеяться. Нам в пандемию посчастливилось родить это счастье – сына Ванечку. Это круто – ты просыпаешься в четыре или пять утра, чтобы принести что-то сыну. Это «по кайфу», что называется. С рождением детей и сам становишься моложе. Ты играешь с ними, замечаешь, что уже начинаешь смотреть мультики», - поделился Владимир Владимирович в интервью газете «Собеседник».
Шоу-бизнес,Видео,Владимир Пресняков,Наталья Подольская,
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