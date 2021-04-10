Шепелев показался на прогулке с новорожденным сыном

Пятница. Папа в деле! Мечтаю выпить текилы. Но не имею возможности. Я вам желаю классной пятницы! Повеселитесь от души! Ваш Человек — Зелёный Чай, — с юмором посетовал бывший муж Жанны Фриске.
Во время прогулки Шепелев запечатлел себя на залитой солнцем столичной улице. Компанию ведущему составили две забавные собачки. Подписчики оценили демократичный образ Шепелева: тренировочные брюки и флисовая олимпийка.
Папа на стиле, — похвалили его одна из подписчиц.
Маленького сына Шепелеву родила его избранница Екатерина Тулупова. У каждого из них есть ребёнок от предыдущих отношений.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Шепелев вызвал шквал негодования со стороны фанатов Жанны Фриске, подарив сыну на восьмилетие воздушный шар в форме черепа. Фото и видео со дня рождения сына ведущий опубликовал в сторис.