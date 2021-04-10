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Шепелев показался на прогулке с новорождённым сыном и собаками

News.ru
23 часа назад
Дмитрий Шепелев в очередной раз показал, какой он прекрасный папаша. Он опубликовал очередное фото с прогулки с новорождённым сыном и собаками.
Шепелев показался на прогулке с новорожденным сыном
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look PresKomsomolskaya Pravda/Global Look Pres
По словам ведущего, он бы желал заняться в пятницу чем-то поинтереснее, но вместо этого уделяет время сыну.
Пятница. Папа в деле! Мечтаю выпить текилы. Но не имею возможности. Я вам желаю классной пятницы! Повеселитесь от души! Ваш Человек — Зелёный Чай, — с юмором посетовал бывший муж Жанны Фриске.
Во время прогулки Шепелев запечатлел себя на залитой солнцем столичной улице. Компанию ведущему составили две забавные собачки. Подписчики оценили демократичный образ Шепелева: тренировочные брюки и флисовая олимпийка.
Папа на стиле, — похвалили его одна из подписчиц.
Маленького сына Шепелеву родила его избранница Екатерина Тулупова. У каждого из них есть ребёнок от предыдущих отношений.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Шепелев вызвал шквал негодования со стороны фанатов Жанны Фриске, подарив сыну на восьмилетие воздушный шар в форме черепа. Фото и видео со дня рождения сына ведущий опубликовал в сторис.
Шоу-бизнес,Екатерина Тулупова,Дмитрий Шепелев,Жанна Фриске,
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