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Цымбалюк-Романовская назвала экс-жену Джигарханяна убийцей

Вероника Полынина
31 минуту назад
Виталина Цымбалюк-Романовская назвала экс-супругу Армена Джигарханяна Татьяну Власову убийцей.
"Убийца": Цымбалюк-Романовская об экс-жене Джигарханяна
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Романовская ответила на комментарий одной из подписчиц, которая намекнула на халатное отношение Татьяны Власовой к Армену Джигарханяна. Подписчица заявила, что читала страшные вещи об отношениях Власовой с бывшим мужем, но не будет пересказывать их «из-за уважения к возрасту Татьяны Сергеевны».
Виталина ответила, что возраст не имеет значения, если речь идет об убийце.
«Убийцу не за что уважать, какая разница, сколько ей лет?» - безапелляционно заявила Цымбалюк-Романовская.
Как сообщал «Рамблер», Татьяна Власова – вторая жена Армена Джигарханяна, их брак продлился с 1967 по 2015 год. В 1998 году Джигарханян получил в дар дом в Далласе и уговорил жену остаться в США, чтобы присматривать за домом. Власова отправилась в США и стала работать преподавателем русского языка в институте Далласа.
Супруги развелись в 2015 году, после чего Джигарханян женился на Виталине Цымбалюк-Романовской. С третьей женой он со скандалом развелся в 2017 году.
В 2019 году Татьяна Власова вернулась из США, чтобы ухаживать за бывшим мужем, чье состояние здоровья вызывало опасения. После смерти артиста 14 ноября 2020 года Виталина Цымбалюк-Романовская обвинила Власову в ненадлежащем уходе.
Шоу-бизнес,Татьяна Власова,Армен Джигарханян,
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