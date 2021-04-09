"Убийца": Цымбалюк-Романовская об экс-жене Джигарханяна

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Романовская ответила на комментарий одной из подписчиц, которая намекнула на халатное отношение Татьяны Власовой к Армену Джигарханяна. Подписчица заявила, что читала страшные вещи об отношениях Власовой с бывшим мужем, но не будет пересказывать их «из-за уважения к возрасту Татьяны Сергеевны».

Виталина ответила, что возраст не имеет значения, если речь идет об убийце.

«Убийцу не за что уважать, какая разница, сколько ей лет?» - безапелляционно заявила Цымбалюк-Романовская.

Как сообщал «Рамблер», Татьяна Власова – вторая жена Армена Джигарханяна, их брак продлился с 1967 по 2015 год. В 1998 году Джигарханян получил в дар дом в Далласе и уговорил жену остаться в США, чтобы присматривать за домом. Власова отправилась в США и стала работать преподавателем русского языка в институте Далласа.

Супруги развелись в 2015 году, после чего Джигарханян женился на Виталине Цымбалюк-Романовской. С третьей женой он со скандалом развелся в 2017 году.