После 40 дней траура Мария Миронова покинула Россию

Вместе с полуторагодовалым сынишкой Федей актриса отправилась в Дубай: там сейчас тепло, но еще не слишком жарко. В сторис «Инстаграма» Миронова публикует короткие видео своего отдыха: вид на знаменитый отель Бурдж Аль-Араб, очертаниями напоминающий парус, купание в Персидском заливе и в бассейне с малышом, а также вечерние прогулки на лодке по искусственным каналам.