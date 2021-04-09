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После 40 дней траура Мария Миронова уехала из России

Экспресс газета
43 минуты назад
Этой зимой в семье актрисы Марии Мироновой случилось страшное горе: скончалась ее мама – Екатерина Градова. Известие настигло Марию, когда та была в отпуске и грелась на белоснежных пляжах Мальдивских островов.
После 40 дней траура Мария Миронова покинула Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Разумеется, Миронова бросила все и прилетела в Москву. 24 февраля Градову похоронили на Троекуровском кладбище в присутствии самых близких людей. На днях, как и положено, Мария отметила сороковины: сходила на могилу к маме и организовала поминальный обед. А неделю спустя уехала из России.
Вместе с полуторагодовалым сынишкой Федей актриса отправилась в Дубай: там сейчас тепло, но еще не слишком жарко. В сторис «Инстаграма» Миронова публикует короткие видео своего отдыха: вид на знаменитый отель Бурдж Аль-Араб, очертаниями напоминающий парус, купание в Персидском заливе и в бассейне с малышом, а также вечерние прогулки на лодке по искусственным каналам.
Напомним, что Мария четырежды была замужем и у нее два сына. Первому – Андрею сейчас 28 лет, он играет в Театре им. Вахтангова и женился на прекрасной девушке Ксении. Это сын бизнесмена Игоря Удалова, который был первым мужем актрисы. Во второй раз Миронова вышла замуж за Дмитрия Клокова, за ним был брак с актером Алексеем Макаровым, сыном Любови Полищук.
Сейчас 47-летняя Мария в четвертом браке – с топ-менеджером российско-японской компании, которая занимается медицинскими технологиями, Андреем. В сентябре 2019 года она родила сына Федора.
Шоу-бизнес,Екатерина Градова,Любовь Полищук,Дмитрий Клоков,Алексей Макаров,Мария Миронова,Москва,Россия,
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