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Россияне высмеяли Брежневу за фото в купальнике

Елена Прошина
4 часа назад
Певица Вера Брежнева порассуждала о книгах в купальнике и насмешила пользователей инстаграма.
Россияне высмеяли Брежневу за фото в купальнике
Фото: InstagramInstagram
Вчера она опубликовала фотографию, на котором запечатлена в трикотажном купальнике, держащей в руках книгу. В подписи певица сообщила, что после того как перестала считать занятость мерой важности, больше времени научилась выделять на размышления, созерцание, общение с теми, кто дорог и интересен, и наконец-то вернула себе время на чтение, которое очень любит.
«Поняла, как соскучилась по книгам. Вы читаете? У вас есть на это время? Что читаете? "Эссенциализм. Путь к простоте" сейчас мне очень в тему», — добавила она.
В комментариях некоторые пользователи инстаграма стали перечислять книги, которые читают сейчас сами. Некоторые другие высказали мнение, что на самом деле этим постом Брежнева демонстрирует не свою любовь к чтению, а свое тело и купальник.
«Я прямо уткнула свой взгляд в идеальный торс. Даже пост не читала», — отметила одна из пользовательниц.
В конце марта, как сообщал «Рамблер», Брежнева опубликовала в инстаграме свое фото в черном бикини. На снимке, сделанном на пляже, ее бедра и ноги почти полностью скрыты чем-то вроде шали, а помимо купальника, на ней надеты солнцезащитные очки, черная панама и ювелирное украшение на шее. В подписи певица назвала себя счастливой матерью 20-летней дочери.
Шоу-бизнес,Вера Брежнева,
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