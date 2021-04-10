Россияне высмеяли Брежневу за фото в купальнике

Певица Вера Брежнева порассуждала о книгах в купальнике и насмешила пользователей инстаграма.

Фото: Instagram Instagram

Вчера она опубликовала фотографию, на котором запечатлена в трикотажном купальнике, держащей в руках книгу. В подписи певица сообщила, что после того как перестала считать занятость мерой важности, больше времени научилась выделять на размышления, созерцание, общение с теми, кто дорог и интересен, и наконец-то вернула себе время на чтение, которое очень любит.

«Поняла, как соскучилась по книгам. Вы читаете? У вас есть на это время? Что читаете? "Эссенциализм. Путь к простоте" сейчас мне очень в тему», — добавила она.

В комментариях некоторые пользователи инстаграма стали перечислять книги, которые читают сейчас сами. Некоторые другие высказали мнение, что на самом деле этим постом Брежнева демонстрирует не свою любовь к чтению, а свое тело и купальник.

«Я прямо уткнула свой взгляд в идеальный торс. Даже пост не читала», — отметила одна из пользовательниц.