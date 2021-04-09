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Актриса Кондулайнен перестала выходить на связь после инсульта

Вероника Полынина
1 час назад
Актриса Елена Кондулайнен перестала выходить на связь с коллегами после перенесенного инсульта, пишет «Комсомольская правда».
Кондулайнен перестала выходить на связь после инсульта
Фото: ТАССТАСС
Заместитель художественного руководителя Театра Луны Игорь Краснопольский рассказал, что Кондулайнен не отвечает на телефонные звонки и не звонит сама. В театре она также не появляется. При этом зарплату актрисе перечисляют регулярно.
«Обычно, когда актерам что-то нужно, они сами звонят. Если молчат, значит, у них все в порядке», - предположил Краснопольский.
В гильдии киноактеров тоже не смогли сообщить никакой информации о Елене Кондулайнен, сказав, что всю информацию получают из Театра Луны.
Как писал «Рамблер», Елена Кондулайнен пережила инсульт в июле прошлого года. Около месяца актриса находилась в больнице, после выписки ей предстояла длительная реабилитация.
Елене Кондулайнен 63 года. Она знаменита ролями в фильмах «Сто дней до приказа», «Даун Хаус», «Зверобой», «Бабник», «8 первых свиданий» и сериалу «Фитнес».
Шоу-бизнес,Елена Кондулайнен,Комсомольская правда,
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