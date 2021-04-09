Кондулайнен перестала выходить на связь после инсульта

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Заместитель художественного руководителя Театра Луны Игорь Краснопольский рассказал, что Кондулайнен не отвечает на телефонные звонки и не звонит сама. В театре она также не появляется. При этом зарплату актрисе перечисляют регулярно.

«Обычно, когда актерам что-то нужно, они сами звонят. Если молчат, значит, у них все в порядке», - предположил Краснопольский.

В гильдии киноактеров тоже не смогли сообщить никакой информации о Елене Кондулайнен, сказав, что всю информацию получают из Театра Луны.

Как писал «Рамблер», Елена Кондулайнен пережила инсульт в июле прошлого года. Около месяца актриса находилась в больнице, после выписки ей предстояла длительная реабилитация.