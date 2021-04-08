СК проверит сообщения о мошенничестве в отношении вдовы Булдакова

В той же передаче прозвучали опасения по поводу возможного факта мошенничества в отношении 83-летнего модельера Вячеслава Зайцева, страдающего болезнью Паркинсона.

Как писал «Рамблер», ранее СМИ обратили внимание на видео из TikTok, снятые в доме кутюрье. На записи в доме танцует неизвестная женщина. Знакомые Зайцева утверждают, что это мошенники, которые используют модельера для личного обогащения и, возможно, намерены завладеть его имуществом.