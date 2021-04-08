СК проверит сообщения о мошенничестве в отношении вдовы Булдакова

Бастрыкин поручил проверить озвученную в эфире Первого канала информацию о том, что 79-летняя Людмила Булдакова
под влиянием молодого знакомого Эдуарда Гладкого начала неожиданно распродавать имущество по существенно заниженным ценам. Кроме того, приятельница Булдаковой утверждала, что Людмила находится под действием лекарственных препаратов, затормаживающих психику.
Как писал «Рамблер», ранее СМИ обратили внимание на видео из TikTok, снятые в доме кутюрье. На записи в доме танцует неизвестная женщина. Знакомые Зайцева утверждают, что это мошенники, которые используют модельера для личного обогащения и, возможно, намерены завладеть его имуществом.