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СК проверит сообщения о мошенничестве в отношении вдовы Булдакова

Вероника Полынина
1 час назад
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о возможном мошенничестве в отношении вдовы актера Алексея Булдакова и модельера Вячеслава Зайцева.
СК проверит сообщения о мошенничестве в отношении вдовы Булдакова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Бастрыкин поручил проверить озвученную в эфире Первого канала информацию о том, что 79-летняя Людмила Булдакова под влиянием молодого знакомого Эдуарда Гладкого начала неожиданно распродавать имущество по существенно заниженным ценам. Кроме того, приятельница Булдаковой утверждала, что Людмила находится под действием лекарственных препаратов, затормаживающих психику.
В той же передаче прозвучали опасения по поводу возможного факта мошенничества в отношении 83-летнего модельера Вячеслава Зайцева, страдающего болезнью Паркинсона.
Как писал «Рамблер», ранее СМИ обратили внимание на видео из TikTok, снятые в доме кутюрье. На записи в доме танцует неизвестная женщина. Знакомые Зайцева утверждают, что это мошенники, которые используют модельера для личного обогащения и, возможно, намерены завладеть его имуществом.
К Вячеславу Зайцеву уже приходили сотрудники прокуратуры, а теперь гостей дома модельера проверит и Следственный комитет.
Председатель СК России поручил руководству ГСУ СК по Московской области тщательно проверить озвученную в эфире информацию и доложить о результатах.
Шоу-бизнес,Людмила Булдакова,Алексей Булдаков,Вячеслав Зайцев,Александр Бастрыкин,Генпрокуратура РФ,СКР,Первый канал,
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