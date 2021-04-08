Вдова Караченцова пожаловалась на пенсию в 53 тысячи рублей

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Актриса призналась, что мечтает о вещах, которые не может себе позволить.

«Я моталась по всей стране, это тяжелая жизнь, целыми днями в театре. Почему я не заслуживаю этого уважения? Я хотела бы [пенсию] 150 тысяч, чтобы поехать во Францию. Хочется что-нибудь купить: шапочку, шляпочку, модные очечки», - заявила она в программе «Хватит слухов!» на телеканале ТВЦ.

Поргина добавила, что имеет дополнительный заработок от сдачи квартиры в аренду, а без этих денег она «умерла бы от голода».

Ранее вдова Караченцова рассказывала, что получает ползарплаты в театре «Ленком», где работала вместе с мужем. Кроме того, ей финансово помогают дети.