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Вдова Караченцова пожаловалась на пенсию в 53 тысячи рублей

Вероника Полынина
1 час назад
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина пожаловалась на пенсию в 53 тысячи рублей, пишет «Ура.ру».
Вдова Караченцова пожаловалась на пенсию в 53 тысячи рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Актриса призналась, что мечтает о вещах, которые не может себе позволить.
«Я моталась по всей стране, это тяжелая жизнь, целыми днями в театре. Почему я не заслуживаю этого уважения? Я хотела бы [пенсию] 150 тысяч, чтобы поехать во Францию. Хочется что-нибудь купить: шапочку, шляпочку, модные очечки», - заявила она в программе «Хватит слухов!» на телеканале ТВЦ.
Поргина добавила, что имеет дополнительный заработок от сдачи квартиры в аренду, а без этих денег она «умерла бы от голода».
Ранее вдова Караченцова рассказывала, что получает ползарплаты в театре «Ленком», где работала вместе с мужем. Кроме того, ей финансово помогают дети.
Ранее, как писал «Рамблер», Людмила Поргина после перенесенного коронавируса почти месяц восстанавливала здоровье в Турции.
Шоу-бизнес,Николай Караченцов,Людмила Поргина,ТВ Центр,
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