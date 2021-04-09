Соседов рассказал о суде с Первым каналом

В 2019 году, как сообщал «Рамблер», дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла выиграла шестой сезон шоу «Голос. Дети» по результатам зрительского голосования. Позже стало известно об имевших место подтасовках в ее пользу, результаты голосования были аннулированы, а победителями шоу объявлены все финалисты.
Соседов раскритиковал Первый канал за это. Тот подал на него за это в суд. Недавно суд отказал в удовлетворении требований канала по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Соседов присутствовал на заседании. Он назвал юриста Первого канала невразумительным, а его доводы — невнятными. Критик подчеркнул, что не является официальным лицом и поэтому не может быть лишен права высказывать личное мнение.
«Мне, например, не нравится фейс (генерального директора Первого канала Константина. — Прим. ред.) Эрнста, и поэтому я ему не верю. Это мое священное право», — добавил он.