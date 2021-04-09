В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Соседов рассказал о суде с Первым каналом

Елена Прошина
1 час назад
Интересы Первого канала по иску к музыкальному критику Сергею Соседову представлял невразумительный юрист. Об этом сам Соседов рассказал «Собеседнику».
Соседов рассказал о суде с Первым каналом
Фото: ТАССТАСС
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла выиграла шестой сезон шоу «Голос. Дети» по результатам зрительского голосования. Позже стало известно об имевших место подтасовках в ее пользу, результаты голосования были аннулированы, а победителями шоу объявлены все финалисты.
Соседов раскритиковал Первый канал за это. Тот подал на него за это в суд. Недавно суд отказал в удовлетворении требований канала по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Соседов присутствовал на заседании. Он назвал юриста Первого канала невразумительным, а его доводы — невнятными. Критик подчеркнул, что не является официальным лицом и поэтому не может быть лишен права высказывать личное мнение.
«Мне, например, не нравится фейс (генерального директора Первого канала Константина. — Прим. ред.) Эрнста, и поэтому я ему не верю. Это мое священное право», — добавил он.
Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Ян Абрамов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители