Больной Антонов вышел в свет впервые за долгое время

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В 2018 году, как сообщал «Рамблер», Антонов получил травму колена. С тех пор он перенес несколько операций и не выходил в свет. На днях артист посетил закрытый гала-ужин в ресторане Центрального дома литераторов в Москве, посвященный церемонии вручения музыкальной премии BraVo.

«76-летний музыкант выглядел молодцом. Он улыбался и охотно позировал светским хроникерам. Судя по всему, самое страшное позади. Композитор пошел на поправку после очередной операции», — сообщает «Комсомольская правда».

В 2020 году Антонов рассказал, что во времена СССР при средней зарплате в 120 рублей в месяц зарабатывал около 15 тысяч рублей ежемесячно, работая в Росконцерте. Он назвал свою заработную плату очень высокой, посетовал, что ее некуда было тратить, но отметил, что ему удалось купить рояль и двухкомнатную квартиру, а не однокомнатную, которая ему полагалась.