Долина устроила скандал на шоу Галкина

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Напомним, Галкин приглашает в студии по одному представителю звезд разных поколений. Они вместе слушают современную музыку и делятся мнениями.

Вместе с Долиной гостьей «Музыкалити» стала поющая тиктокерша Валя Карнавал. Лариса Долина сразу обратила внимание на то, что девушке нужно много работать, чтобы научиться управлять своим голосом.

«Он пока тебе еще не подчиняется», — констатировала народная артистка.

Девушка парировала, что и без музыкального образования является звездой и имеет 14 млн подписчиков в TikTok.

Долина же отметила, что армия подписчиков не помогает Вале Карнавал попадать в ноты.

Певица окончательно вышла из себя, когда слушала композицию «На, попей» группы «ДЛБ».

«Макс, можно я уйду? Мне все это неинтересно и неприятно. Это все паноптикум какой-то – разговор с девушкой, которая ничего не знает о музыке, не знает ни одной ноты, претендует на то, что она звезда», - гневно заявила Лариса Долина.

Затем она обратилась к Вале и еще раз отметила, что та не попала ни в одну ноту, однако пытается что-то доказать.

«Вы ни разу не попали ни в одну ноту!» — указала Долина.

«Вы уже сказали это шесть раз», — рассердилась Карнавал.

«Девочки, не ссорьтесь!» — был вынужден вступить Галкин.

Он добавил, что если Долина бросит торшером в свою визави, то у выпуска будут бешеные просмотры. После этого народная артистка успокоилась.