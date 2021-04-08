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Юрий Антонов впервые за долгое время появился на публике

Вероника Полынина
7 часов назад
Народный артист России Юрий Антонов впервые за долгое время появился на публике.
Юрий Антонов впервые за долгое время появился на публике
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщает «Комсомольская правда», Антонов посетил закрытый гала-ужин, посвященный Третьей церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo.
Антонов выглядел бодрым и с удовольствием позировал с коллегами-артистами.
Длительное время певец не выходил в свет и жил затворником в своем загородном доме. Виной тому – серьезные проблемы со здоровьем. В 2018 году Юрий Антонов получил травму колена, которая привела к череде операций и длительной реабилитации.
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Музыкант признавался, что изменений к лучшему нет, нога по-прежнему болит.
Как писал «Рамблер», в 2020 году Антонов был экстренно госпитализирован из-за боли в колене. Тогда певцу пришлось провести серьезную операцию, после которой он пошел на поправку.
«Давно коленка меня мучила, поэтому надо было решать вопрос кардинально. Мне сделали серьезную операцию. После операции было очень больно», - рассказывал тогда исполнитель.
Шоу-бизнес,Юрий Антонов,Россия,
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