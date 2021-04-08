Юрий Антонов впервые за долгое время появился на публике

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Как сообщает «Комсомольская правда» , Антонов посетил закрытый гала-ужин, посвященный Третьей церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo.

Антонов выглядел бодрым и с удовольствием позировал с коллегами-артистами.

Длительное время певец не выходил в свет и жил затворником в своем загородном доме. Виной тому – серьезные проблемы со здоровьем. В 2018 году Юрий Антонов получил травму колена, которая привела к череде операций и длительной реабилитации.

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Музыкант признавался, что изменений к лучшему нет, нога по-прежнему болит.

Как писал «Рамблер», в 2020 году Антонов был экстренно госпитализирован из-за боли в колене. Тогда певцу пришлось провести серьезную операцию, после которой он пошел на поправку.