Харламов сравнил Гузееву и Сябитову с сусликами

«Единственный в этом ролике, у кого есть зачатки слуха — это суслик», «Бузовой не хватает», «Суслик лучше поёт», отреагировали фолловеры.

Напряжённость между ведущей «Давай поженимся!» Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым была спровоцирована нелестным отзывом телесвахи в адрес одного из гостей передачи, который оказался отчимом юмориста. С тех пор шоумен не упускал случая потроллить обидчицу в Интернете. При этом поддержку от поклонников получали обе стороны. Так, во время одного из эфиров телеведущей подарили статуэтку в виде собаки с лицом оппонента, писал NEWS.ru.