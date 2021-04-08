Харламов сравнил Гузееву и Сябитову с сусликами

Российский комик Гарик Харламов
в очередной раз поглумился над ведущими шоу «Давай поженимся!» Ларисой Гузеевой
и Розой Сябитовой. Объектом насмешек стали вокальные данные телевизионных знаменитостей.
На своей странице в Instagram он опубликовал фрагмент передачи, где они исполняют строчки из песни «Звёздочка моя ясная» группы «Цветы» Стаса Намина
. Гузеева спела фрагмент «А моя одна на века», а Сябитова — «Как ты от меня далека». После этого Харламов показал кадры из мема с кричащим сусликом, тем самым намекнув на вокал телеведущих.
В комментариях пользователи оценили шутку Харламова.
«Единственный в этом ролике, у кого есть зачатки слуха — это суслик», «Бузовой не хватает», «Суслик лучше поёт», отреагировали фолловеры.
Ранее Гарик Харламов предложил переименовать передачу «Давай поженимся!». По мнению юмориста, программа должна носить название «В мире животных».
Напряжённость между ведущей «Давай поженимся!» Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым была спровоцирована нелестным отзывом телесвахи в адрес одного из гостей передачи, который оказался отчимом юмориста. С тех пор шоумен не упускал случая потроллить обидчицу в Интернете. При этом поддержку от поклонников получали обе стороны. Так, во время одного из эфиров телеведущей подарили статуэтку в виде собаки с лицом оппонента, писал NEWS.ru.