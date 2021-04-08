Россияне потребовали заблокировать Брежневу в Instagram

Подписчики популярной певицы Веры Брежневой осудили ее за слишком откровенное фото в бикини. Теперь они требуют заблокировать Instagram исполнительницы.

Фото: Instagram Instagram

Знаменитость опубликовала в своем аккаунте в социальной сети снимок, в тексте под которым хотела поговорить с поклонниками о важном — о чтении. Она рассказала фанатам, что научилась находить время на такие простые вещи, как созерцание и общение с дорогими людьми. Певица упомянула книгу, которую держит на фото в руке. Ею оказалась работа Грега МакКеона "Эссенциализм. Путь к простоте".

Однако многие подписчики певицы не стали вступать с ней в беседы о высоком, а решили обсудить в комментариях ее откровенный снимок. На фото попало белое бикини исполнительницы. Россияне призвали заблокировать аккаунт Брежневой, поскольку посчитали публикацию недопустимой для 39-летней звезды.

"Специально такое фото грузить надо?"; "Тут акцент на книгу надо делать или на бикини с трусами?"; "Боже, заблокируйте ее уже", — написали негодующие пользователи.