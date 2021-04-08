Собчак заподозрили в проблемах с деньгами

Работы по строительству нового особняка Собчак должны были завершиться ещё прошлым летом, но из-за пандемии стройка была заморожена. На сегодня дом остаётся недостроенным, из чего промоутер Алина Красная и сделала выод о проблемах с финансами у телеведущей.