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Собчак не может достроить особняк на Рублёвке

News.ru
1 час назад
Промоутер Алина Красная заподозрила Ксению Собчак в проблемах с деньгами. По мнению Красной, у телеведущей нет денег достроить таунхаус на Рублёвке, из-за чего она соглашается на любую рекламу.
Собчак заподозрили в проблемах с деньгами
Фото:  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Речь идёт об особняке, который телеведущая собралась построить в элитном посёлке Подмосковья. Это уже второй дом, который Собчак покупает на Рублёвке, но достроить его она, по словам Красной, не может из-за нехватки денег, сообщает KP.RU.
Работы по строительству нового особняка Собчак должны были завершиться ещё прошлым летом, но из-за пандемии стройка была заморожена. На сегодня дом остаётся недостроенным, из чего промоутер Алина Красная и сделала выод о проблемах с финансами у телеведущей.
Из-за кризиса Собчак соглашается на любую рекламу. Хвалит даже не особо топовых дизайнеров, — заявила Красная изданию.
Ранее NEWS.ru сообщал, что блогер Лена Миро считает, что брак режиссёра Константина Богомолова и телеведущей Ксении Собчак скоро распадётся из-за репутации обоих в обществе. Миро отметила, что во время премьеры спектакля в Перми Богомолов держался в стороне от супруги и не желал делать совместные снимки.
Шоу-бизнес,Лена Миро,Ксения Собчак,Константин Богомолов,Комсомольская правда,Московская Область,
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