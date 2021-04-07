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Бородиной пришлось ехать к врачу после спектакля с Литвиновой

Вероника Полынина
1 час назад
Телеведущей Ксении Бородиной пришлось пройти медицинское обследование после посещения спектакля с Ренатой Литвиновой в главной роли.
Бородиной пришлось ехать к врачу после спектакля с Литвиновой
Фото: InstagramInstagram
Прозвучавший в конце первого акта выстрел настолько напугал телеведущую, что всю ночь ее мучили боли в груди, а на следующее утрой она отправилась к врачу.
«Всю ночь мысли, что сердце или невралгия, всю ночь схватывало, утром поменяла часть планов, срочно записалась на УЗИ, эхо сердца, к неврологу. В итоге на УЗИ все ок, а вот невралгия есть», - рассказала Ксения.
Она отметила, что не любит фильмы ужасов, ненавидит аттракционы и боится прыжков с парашютом, но никогда бы не подумала, что ее может так подкосить выстрел в театре.
Ранее «Рамблер» писал, что Ксения Бородина совершила кражу в турецком отеле.
Бородина рассказала, что забрала из отеля «невероятно классные» тапочки, и ее весь день мучает совесть.
Телеведущая предположила, что тапочки были одноразовые, однако усомнилась в том, могла ли она их взять.
Шоу-бизнес,Ксения Бородина,Рената Литвинова,
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