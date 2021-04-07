Певица Слава обругала критиков дочери

Певица Слава ( Анастасия Сланевская ) обрушилась на критиков дочери Саши Морозовой.

Фото: Instagram Instagram

Слава опубликовала фото заплаканной Саши в Instagram и объяснила, что девушка расстроилась, прочитав комментарии к последней видеозаписи с ней в мамином аккаунте.

«Довели ребёнка до слез, сволочи. Валите из моего инста, критики хреновы!!!! У меня самые добрые и хорошие подписчики. А что по поводу Сашуни, то она самый милый и добрый человечек на свете!!!!» - написала разгневанная мать.

В частности, недоброжелатели отметили «надменное» лицо Саши Морозовой. В ответ на это Слава пообещала «поработать» над мимикой дочери.

Певицу в комментариях поддержали многие знаменитости.

«Девочки, мои хорошие! Перестаньте реагировать и подкармливать эмоциями больных людей. Это весна и на неё у некоторых «свои реакции», - написала Лолита Милявская.

«Лучший ребёнок и мама. Это они о себе пишут», - поддержала коллегу Анна Седокова.

«Какие же твари!!! Не плачь, малышка! Мы тебя любим!» - призвала Эвелина Бледанс.

«Я с вами, девчоночки», - присоединилась к словам поддержки Лариса Гузеева.

Поклонники Славы посоветовали маме и дочке беречь нервы и отметили: «если критикуют, значит, вы на правильном пути».