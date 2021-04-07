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Певица Слава обругала критиков дочери

Вероника Полынина
4 часа назад
Певица Слава (Анастасия Сланевская) обрушилась на критиков дочери Саши Морозовой.
Певица Слава обругала критиков дочери
Фото: InstagramInstagram
Слава опубликовала фото заплаканной Саши в Instagram и объяснила, что девушка расстроилась, прочитав комментарии к последней видеозаписи с ней в мамином аккаунте.
«Довели ребёнка до слез, сволочи. Валите из моего инста, критики хреновы!!!! У меня самые добрые и хорошие подписчики. А что по поводу Сашуни, то она самый милый и добрый человечек на свете!!!!» - написала разгневанная мать.
В частности, недоброжелатели отметили «надменное» лицо Саши Морозовой. В ответ на это Слава пообещала «поработать» над мимикой дочери.
Певицу в комментариях поддержали многие знаменитости.
«Девочки, мои хорошие! Перестаньте реагировать и подкармливать эмоциями больных людей. Это весна и на неё у некоторых «свои реакции», - написала Лолита Милявская.
«Лучший ребёнок и мама. Это они о себе пишут», - поддержала коллегу Анна Седокова.
«Какие же твари!!! Не плачь, малышка! Мы тебя любим!» - призвала Эвелина Бледанс.
«Я с вами, девчоночки», - присоединилась к словам поддержки Лариса Гузеева.
Поклонники Славы посоветовали маме и дочке беречь нервы и отметили: «если критикуют, значит, вы на правильном пути».
На днях, как писал «Рамблер», 21-летняя дочь певицы Славы ранее записывала песни под псевдонимом Мамина дочь, а затем решила выступать под именем Саша Морозова.
Шоу-бизнес,Анастасия Сланевская,Лолита Милявская,Анна Седокова,Лариса Гузеева,Эвелина Бледанс,
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