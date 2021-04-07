Рудинштейн рассказал про неприятный случай с Ярмольником

Поводом для ссоры товарищей стала книга про фестиваль "Кинотавр", в котором Рудинштейн выставил российских актеров в плохом свете. Продюсер рассказал, что на самом деле стал жертвой обмана. Человек, который брал у него интервью о судьбах отечественного кинематографа, положил второй микрофон под стол. В итоге вышел набор, записанных тайком фраз. После этого Ярмольник ополчился на Рудинштейна.
Рудинштейн был подавлен после выхода книги и из-за того, что товарищи и знакомые отвернулись от него. По словам продюсера, в том произведении было очень много чуши, за которую он расплачивается до сих пор.