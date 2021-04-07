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Рудинштейн рассказал про неприятный случай с Ярмольником

Слово и Дело
9 часов назад
Поводом для ссоры товарищей стала книга про фестиваль "Кинотавр", в котором Рудинштейн выставил российских актеров в плохом свете. Продюсер рассказал, что на самом деле стал жертвой обмана. Человек, который брал у него интервью о судьбах отечественного кинематографа, положил второй микрофон под стол. В итоге вышел набор, записанных тайком фраз. После этого Ярмольник ополчился на Рудинштейна.
Рудинштейн рассказал про неприятный случай с Ярмольником
Фото: АГН Москва / Игорь ИванкоАГН Москва / Игорь Иванко
"Я задел только двоих — Янковского и Абдулова. Виню себя за то, что разоткровенничался. Ярмольник внес меня в список людей, которых не надо никуда приглашать. Если прихожу на заседание киноакадемии "Ника", он тут же поднимается и уходит", — вспомнил продюсер неприятную ситуацию с актером в разговоре с "Московским комсомольцем".
Рудинштейн был подавлен после выхода книги и из-за того, что товарищи и знакомые отвернулись от него. По словам продюсера, в том произведении было очень много чуши, за которую он расплачивается до сих пор.
Шоу-бизнес,Московский комсомолец,
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