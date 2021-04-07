Дроботенко показал главную женщину в своей жизни

Артист часто публикует снимки с самой главной женщиной в своей жизни, посвящает ей трогательные слова. Сергей со своей мамой очень близок: «На мне он проверяет свои шутки, а чувство юмора он перенял от своего отца» — рассказала Ветта Анатольевна.