Дроботенко показал главную женщину в своей жизни

Родители Дроботенко по-прежнему проживают в родном Омске. Сергей родился в семье доцента Анатолия Дроботенко и инженера-технолога Ветты Громовой. В конце девяностых артист уехал жить и работать в столицу, своих родителей юморист не забывает и часто навещает.
7 апреля – всемирный день здоровья и в связи с этим Дроботенко опубликовал фотографию своей мамы и пожелал ей крепкого здоровья:
«Давайте пожелаем здоровья нашим самым близким! Ну, а если останется, тогда и себе немножко P.S. Никакой «Ок Гугл» никогда не сравнится с «Маааааааааааам»» — написал Сергей.
Артист часто публикует снимки с самой главной женщиной в своей жизни, посвящает ей трогательные слова. Сергей со своей мамой очень близок: «На мне он проверяет свои шутки, а чувство юмора он перенял от своего отца» — рассказала Ветта Анатольевна.