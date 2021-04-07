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Сергей Дроботенко показал главную женщину в своей жизни

Veasy.ru
20 минут назад
Юморист Сергей Дроботенко не распространяется о своей личной жизни. В свои 51 год он по-прежнему холост и детей нет.
Дроботенко показал главную женщину в своей жизни
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Мама артиста Ветта Анатольевна в интервью несколько раз рассказывала о некоторых серьезных отношениях своего сына с женщинами: «Надеюсь, у него все получится на любовном фронте. Я давно внуков жду».
Родители Дроботенко по-прежнему проживают в родном Омске. Сергей родился в семье доцента Анатолия Дроботенко и инженера-технолога Ветты Громовой. В конце девяностых артист уехал жить и работать в столицу, своих родителей юморист не забывает и часто навещает.
7 апреля – всемирный день здоровья и в связи с этим Дроботенко опубликовал фотографию своей мамы и пожелал ей крепкого здоровья:
«Давайте пожелаем здоровья нашим самым близким! Ну, а если останется, тогда и себе немножко P.S. Никакой «Ок Гугл» никогда не сравнится с «Маааааааааааам»» — написал Сергей.
Артист часто публикует снимки с самой главной женщиной в своей жизни, посвящает ей трогательные слова. Сергей со своей мамой очень близок: «На мне он проверяет свои шутки, а чувство юмора он перенял от своего отца» — рассказала Ветта Анатольевна.
Шоу-бизнес,Сергей Дроботенко,
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