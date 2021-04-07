Миро предрекла скорый развод Собчак и Богомолова

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Как сообщал «Рамблер», Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились в пятницу, 13 сентября 2019 года. При этом в ЗАГС молодожены приехали на катафалке, после регистрации брака обвенчались, а на праздничном банкете журналистка исполнила для мужа эротический танец.

Лена Миро высказала мнение, что брак Собчак и Богомолова долго не продлится, напомнив о поведении режиссера на премьере его спектакля в Перми.

«Весь вечер Костя уклонялся от совместных фотографий с женой, репутация которой сильно мешает ему стать академическим режиссером», - заявила она.

Блогер обратила внимание на то, что Богомолов даже отказался сидеть в зрительном зале рядом с женой. А после премьеры Собчак улетела в Москву на премию «Жара», вести которую изначально должна была вместе с мужем.