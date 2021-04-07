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Миро предрекла скорый развод Собчак и Богомолова

Елена Прошина
4 часа назад
На премьере спектакля в Перми режиссер Константин Богомолов отказался сидеть рядом со своей женой журналисткой Ксенией Собчак, а также уклонялся от совместных снимков. Внимание на это в своем «Живом журнале» обратила блогер Лена Миро.
Миро предрекла скорый развод Собчак и Богомолова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщал «Рамблер», Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились в пятницу, 13 сентября 2019 года. При этом в ЗАГС молодожены приехали на катафалке, после регистрации брака обвенчались, а на праздничном банкете журналистка исполнила для мужа эротический танец.
Лена Миро высказала мнение, что брак Собчак и Богомолова долго не продлится, напомнив о поведении режиссера на премьере его спектакля в Перми.
«Весь вечер Костя уклонялся от совместных фотографий с женой, репутация которой сильно мешает ему стать академическим режиссером», - заявила она.
Блогер обратила внимание на то, что Богомолов даже отказался сидеть в зрительном зале рядом с женой. А после премьеры Собчак улетела в Москву на премию «Жара», вести которую изначально должна была вместе с мужем.
«Предчувствует, что ее скоро бросят. И предчувствует, и злится, и сделать ничего не может. Нежеланная. Нелюбимая. Влюбленная. В тягость», - оценила поведение Собчак Миро.
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