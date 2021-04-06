«Русская Барби» пожаловалась на «друзей» Вячеслава Зайцева

«Мы еще тогда были не женаты с Олегом. Галина Гарафутдинова уже втерлась в доверие и всегда говорила Олегу, что я не такая. Была против меня. И хотела сосватать ему свою дочь Лучану. Но потом мы с Олегом поженились, и Галина с Тимуром стали якобы помогать мне в продвижении – статьи в журнале, предлагали помочь с интервью на телеканалах, снять клипы. Галина считала себя продюсером. Цены космические называли. Я потом проверяла, оказывалось, что какие-то издания были готовы бесплатно обо мне написать, а Тимур хотел поиметь деньги. Вот такие «друзья»».
«Муж с Тимуром в 2018 году договорились о продаже, выплатить сумму он обещал в течении года, а в этот период мог управлять автомобилем без права его переоформления, продажи и иных прав. Муж дал ему один комплект ключей и свидетельство о регистрации. Все тянулось, денег не было и не было. Через время Тимур переоформил машину на себя и перестал отвечать. Следовательно, Гарафутдинов украл машину у моего мужа».