Католики возмутились клипом Моргенштерна с монахинями

«Ко мне в гости пришёл один мой друг, который католиком не является и вообще нерелигиозный человек, поздравить из вежливости меня с праздником и показал мне этот клип, и заявил, что лично написал заявление в прокуратуру с просьбой проверить этот клип. Есть определённая грань, которую не стоит переступать. Здесь речь идёт не только об оскорблении религиозных чувств, но, прежде всего, об элементарной безнравственности и пропаганде безнравственности. Я думаю, любой человек здравомыслящий отвернётся от подобной пропаганды безнравственности и игры на низменных человеческих инстинктах. Вряд ли это можно назвать искусством».
«Какие-то обращения, возможно, были, поэтому вполне возможны подобные проверки. Я не исключаю, что такие проверки могут проводиться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».