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Католики возмутились клипом Моргенштерна с монахинями в храме

Говорит Москваиещё 1
11 часов назад
Это видео представители церкви сочли безнравственным.
Католики возмутились клипом Моргенштерна с монахинями
Фото: YouTube/MORGENSHTERNYouTube/MORGENSHTERN
Речь идёт клипе на песню «Новая волна». В комментарии для радиостанции «Говорит Москва» канцлер курии римско-католической архиепархии Божией Матери в столице Игорь Ковалевский отметил, что ролик вышел перед католической Пасхой. По словам представителя церкви, его знакомый уже обратился в надзорный орган по поводу видео.
«Ко мне в гости пришёл один мой друг, который католиком не является и вообще нерелигиозный человек, поздравить из вежливости меня с праздником и показал мне этот клип, и заявил, что лично написал заявление в прокуратуру с просьбой проверить этот клип. Есть определённая грань, которую не стоит переступать. Здесь речь идёт не только об оскорблении религиозных чувств, но, прежде всего, об элементарной безнравственности и пропаганде безнравственности. Я думаю, любой человек здравомыслящий отвернётся от подобной пропаганды безнравственности и игры на низменных человеческих инстинктах. Вряд ли это можно назвать искусством».
Ковалевский отметил, что католикам не стоит обращаться в органы по этому поводу. Обществу необходимо адекватно отреагировать на откровенную пошлость и безвкусицу, подчеркнул канцлер. В свою очередь, депутат Госдумы Сергей Гаврилов попросил Генпрокуратуру проверить клип Моргенштерна на экстремизм. Ковалевкий поддержал это решение.
«Какие-то обращения, возможно, были, поэтому вполне возможны подобные проверки. Я не исключаю, что такие проверки могут проводиться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».
В клипе «Новая волна» башкирский рэпер Моргенштерн предстаёт в образе папы римского и употребляет наркотики. В его начале содержится приписка, что он не создан с целью оскорбить религиозных людей и имеет развлекательный характер.
Шоу-бизнес,Игорь Ковалевский,Сергей Гаврилов,Генпрокуратура РФ,Госдума,Радиостанция "Говорит Москва",
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