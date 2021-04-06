В РПЦ осудили клип Моргенштерна с танцами в храме

По словам Кипшидзе, творчество Моргенштерна «и так достаточно провокационно, и переносить эпатаж в стены воображаемых храмов, в том числе и католических — это слишком». Он выразил сожаление из-за того, что «вызов культуре, принятый как творческое амплуа, закономерно заканчивается попытками издевательств над святынями», что, как он считает, «должно быть очевидно» для верующих и религиозных лидеров всех конфессий, представленных в России.