В РПЦ осудили клип Моргенштерна с танцами в храме

По словам Кипшидзе, творчество Моргенштерна «и так достаточно провокационно, и переносить эпатаж в стены воображаемых храмов, в том числе и католических — это слишком». Он выразил сожаление из-за того, что «вызов культуре, принятый как творческое амплуа, закономерно заканчивается попытками издевательств над святынями», что, как он считает, «должно быть очевидно» для верующих и религиозных лидеров всех конфессий, представленных в России.
В пятницу, 2 апреля, рэпер совместно с DJ Smash выпустил видео на песню «Новая волна». В нем хип-хоп-артист в образе папы римского употребляет наркотики и танцует в храме. В дисклеймере к ролику отмечается, что «видео не имеет цели оскорбить кого-либо, в том числе чувства верующих, и имеет развлекательный характер». За четыре дня он набрал на YouTube более 8,7 миллиона просмотров.